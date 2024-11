Il Terranuova rincorre due volte e conquista un punto importante

TERRANUOVA TRAIANA

2

ORVIETANA

2

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Ermini, Bega, Saitta, Privitera, Oitana (1’ s.t. Tassi), Massai (45’ s.t. Grieco), Sacconi, Castaldo (1’ s.t. Iaiunese), Senzamici, Mannella, Marini. A disposizione: Timperanza, Ricci, Dini, Cardo, Cappelli, Neri. Allenatore: Becattini

ORVIETANA (3-4-1-2): Rossi, Martini (20’ s.t. Sforza), Caravaggi (41’ s.t. Bologna), Ricci, Mauro, Berardi, Fabri (20’ s.t. Manoni), Orchi, Panattoni (30’ s.t. Esposito), Proia (32’ s.t. Paletta), Caon. A disposizione: Formiconi, Simic, Pelliccia, Quintero. Allenatore: Rizzolo.

Arbitro: Coppola di Castellammare di Stabia (Marchei-Silenzi)

Reti: 4’ p.t. Panattoni 5’ s.t. Martini (aut.), 27’ s.t. Proia, 33’ s.t. Bega

Note: ammoniti Mauro, Orchi, Mannella, Caravaggi, Bologna e l’allenatore del Terranuova Becattini. Angoli 3-2. Recupero 2’ p.t. e 4’ s.t.

TERRANUOVA – Termina 2-2 la gara tra Terranuova Traiana e Orvietana al Brilli Peri di Montevarchi. Un buon punto per Sacconi e soci, contro una formazione ostica e in salute. Riprende quindi il cammino dei biancorossi dopo la batosta di Seravezza. Prima del fischio d’inizio viene consegnata a Massai la maglia con il numero 200, ossia le presenze in biancorosso collezionate dal centrocampista fiorentino. Parte con carattere il Terranuova, ma dopo soli 4 minuti Panattoni, grazie all’intuizione di Caon, trova il giusto pertugio e supera senza problemi Ermini segnando la rete del vantaggio. Al 15’ tocca a Mannella calciare una punizione, ma con il tiro non riesce ad intercettare Massai. Altra azione pericolosa dell’Orvietana al 27’, quando Ermini respinge in acrobazia una palla gol scagliata da Caon.

Si torna negli spogliatoi con il vantaggio umbro. Alla ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa. Da una rimessa laterale di Marini si innesca un parapiglia nell’area di rigore ospite, la sfera rimbalza su Martini e finisce in rete. Poi è ancora Marini che corre sulla fascia destra e vede Tassi, che conclude un soffio sopra la traversa. Al 27’ è invece la diagonale di Proia a trafiggere l’estremo difensore terranuovese. Dopo lo choc, il Terranuova reagisce. Mannella batte il terzo corner per i locali e Bega svetta nella mischia, andando in gol di testa.

Francesco Tozzi