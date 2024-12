Il Terranuova inciampa in casa. Paga caro un errore della difesa

TERRANUOVA TRAIANA

POGGIBONSI

TERRANUOVA TRAIANA (4-5-1): Ermini, Petrioli (21’ s.t. Grieco), Bega, Saitta, Cappelli (43’ p.t. Senzamici), Privitera (28’ s.t. Tassi), Massai, Mannella, Marini, Sacconi, Iaiunese. A disposizione: Timperanza, Lischi, Oitana, Suplja, Cardo, Neri. All. Becattini

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini, Cecconi, Belli, Bigica, Vitiello (29’ s.t. Bellini), Palazzesi (26’ s.t. El Dib), Fremura, Valori, Borri, Fracassini (36’ s.t. Massai), Salvadori (36’ s.t. Martucci). A disposizione: Baracco, Boganini, Tanganelli, Pisco, Bruni. All. Balestri (Calderini squalificato)

Arbitro: Barbatelli di Macerata (Ielo-Fiore)

Rete: 28’ p.t. Salvadori

Note: ammoniti Cappelli, Vitiello, Marini, Bigica. Angoli 11-1. Recupero 3’ p.t. e 6’ s.t.

TERRANUOVA – Cade il fortino dello stadio Matteini. Prima sconfitta stagionale in casa per il Terranuova Traiana, che lascia passare per 1-0 il Poggibonsi e resta incagliato in zona playout. Netta superiorità degli uomini di Calderini nel primo tempo, mentre i padroni di casa hanno cambiato atteggiamento nel secondo tempo, arrivando vicinissimi al gol del pareggio. Tra le fila dei biancorossi spunta Lischi che siede già in panchina a disposizione di Becattini. Dopo 45 secondi ci prova subito Valori di testa ma non trova il gol. La gara prosegue equilibrata, senza troppe emozioni, fino alla metà della prima frazione.

Un errore di controllo nella retroguardia biancorossa innesca il vantaggio del Poggibonsi al 28’: Bigica avanza, vede Salvadori a destra, lo serve e il classe 2005 supera Ermini grazie ad una diagonale rasoterra. Al 32’ risponde Mannella da calcio d’angolo, arrivando a sfiorare la traversa. Allo scadere c’è un tocco di mano di Borri in area giallorossa, Barbatelli non ravvisa però gli estremi per un penalty. Il Poggibonsi cerca il raddoppio nella ripresa: prima Salvadori colpisce l’incrocio dei pali, poi sulla ribattuta Bellini prova la conclusione e Ermini compie un miracolo. Il Terranuova prova il forcing negli ultimi venti minuti ma non riesce a pareggiare.

Francesco Tozzi