Il teatro delle streghe Notte di danza e simboli

Teatro in Valtiberina. Un nuovo appuntamento alla Misericordia di Sansepolcro, questa sera alle 21 con "Witch Is": va in scena un progetto teatrale che riflette sulla figura della strega. Il lavoro, prodotto da Il Teatro delle Donne, arriva al termine della residenza creativa che ha portato in città le artiste Giorgia Iolanda Barsotti, Virginia Landi, Francesca Mignemi, Eleonora Paris, Cristiana Tramparulo, ospiti dell’Associazione CapoTraveKilowatt, una delle due sedi del Centro di Residenza artistica della Toscana. Witch Is riflette sulla figura della Strega, considerandola il risultato di una campagna di criminalizzazione della sessualità e del corpo femminile, durante lo sviluppo della società capitalistica. Ancora oggi il corpo delle donne è campo di battaglie politiche e sociali; per questo il lavoro ripercorre il processo di creazione della Strega come archetipo di donna mostruosa, demonizzata perché padrona del proprio corpo e della propria sessualità. Fonte del lavoro è il Malleus Maleficarum (1487) scritto dai teologi domenicani Krämer e Sprenger, un manuale che definisce chi è una strega, come riconoscerla, catturarla ed eliminarla.

La compagnia LandiMignemiParis nasce nel 2018 dalla collaborazione tra la regista, Virginia Landi e le autrici Francesca Mignemi ed Eleonora Paris, diplomate in Regia e Drammaturgia presso la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Strega non è soltanto una figura ma un luogo in cui storia, folklore, vittime e carnefici si incontrano. Tre attrici in scena hanno i loro corpi e le loro voci per far "accadere le cose". Lo spettacolo si propone di seguire il filo rosso dell’immaginario che ha portato alla creazione della figura della Strega.

F(r)ame è la cornice degli eventi in programma ad Anghiari. Per la stagione 2023 del teatro dei Ricomposti questa sera alle 21 torna la danza con Trittico, con le coreografie di Adriano Bolognino. Ad aprire la serata Come Neve, il secondo spettacolo, Your body is a battleground, interpretato da Rosaria Di Maro, rimanda all’immagine in positivonegativo di Barbara Kruger, creata e diffusa per la marcia delle donne di Washington nel 1989, grande manifestazione in favore della liberta` femminile di autodeterminazione sul proprio corpo e sull’aborto e vuole indagare nella coscienza di ciascuno e nella consapevolezza sociale dei ruoli oggi. A conclusione, A safe place, con Noemi Caricchia e Roberta Fanzini. Spesso siamo convinti che i nostri luoghi familiari, nei quali siamo a nostro agio, siano le cornici perfette per tutti i nostri desideri, per le nostre azioni ed i nostri pensieri.