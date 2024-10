Il sindaco Vagnoli e il vice sindaco Caporali a Roma a portare il saluto dell’amministrazione all’inaugurazione dell’yper cloud data center di Aruba

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Il Sindaco Filippo Vagnoli e il Vice Sindaco Matteo Caporali ieri sono andati a Roma a salutare la famiglia Cecconi, che ha inaugurato al Tecnopolo Tiburtino l'Hyper Cloud Data Center con un'area di 74.000 metri quadrati.

Aruba è un’azienda del territorio casentinese, diventato uno dei principali provider italiani di servizi cloud e data center. Ieri è stata una giornata di festa anche per il Casentino, presente anche con alcuni imprenditori, per salutare ufficialmente l'Hyper Cloud Data Center, il nuovo Data Center Campus situato nel Tecnopolo Tiburtino di Roma Est.

Il campus si estende su un'area di 74.000 metri quadrati, 30 mila dei quali dedicati alle sale dati, e a pieno regime comprenderà 5 data center indipendenti per un totale di 30 MW di potenza IT. L'azienda prevede investimenti per oltre 300 milioni di euro per la realizzazione dell'intero campus. Questa nuova infrastruttura si aggiunge al network di data center di proprietà del Gruppo Aruba, che include anche il Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro (BG) e i due data center di Arezzo.

L'Hyper Cloud Data Center di Roma è stato progettato e costruito internamente dal team di Aruba, con un focus sull'innovazione, l'efficienza energetica e un approccio «green-by-design». Un team interno tra l’altro coordinato da un casentinese.

Il Sindaco Filippo Vagnoli commenta: “Orgoglioso di aver partecipato ieri a questo evento portando per salutare ufficialmente la famiglia Cecconi, con la quale ho potuto fare una visita guidata alla struttura e apprezzare le potenzialità di questo imponente data center romano.

Roma Capitale digitale è anche un po' casentinese. Con il Vice Sindaco caporali abbiamo voluto portare anche la nostra testimonianza di istituzioni vicine alle nostre aziende anche quando queste investono sul territorio nazionale e non solo. Un orgoglio immenso vedere i nostri concittadini farsi strada in contesti nazionali e internazionali e portare i nostri valori in giro per il mondo.

Quei valori che parlano di serietà, impegno, costanza, passione, duro lavoro e serietà. Grazie a Stefano Cecconi grazie a tutta la famiglia e ai collaboratori di Aruba, uno dei motori più importanti della nostra economia insieme a altre realtà del territorio molte delle quali presenti ieri con noi a Roma”.