Il sindaco lancia l’allarme spaccio: "Casi in aumento, intervenire subito"

"Ci sono situazioni molto preoccupanti, bisogna intervenire prima che sia troppo tardi". L’allarme di ieri di fronte al video dell’uomo che piegato sui gradini del teatro Signorelli, sembra intento a sniffare una dose di cocaina, diventa il megafono di oggi. Perchè quella scena, nasconde un fenomeno che il primo cittadino descrive con preoccupazione: "C’è un giro che sta crescendo, non siamo certo ai livelli delle grandi città, ma è necessario intervenire subito per stroncare quello che sta diventando un fenomeno anche dalle nostre parti", avverte Luciano Meoni (nella foto). La sollecitazione coinvolge la rete della sicurezza e il sindaco la rivolge "alle forze dell’ordine che già fanno molto per contrastare il mercato della droga, tuttavia occorre intensificare la vigilanza per evitare che il fenomeno assuma dimensioni più grandi". Già adesso, ragiona il primo cittadino, "il giro dello spaccio esiste e sta aumentando. Chiedo alle istituzioni di intervenire per arginare un problema che sta assumendo contorni preoccupanti, sia sul piano sociale che familiare, perchè oi genitori alle prese con un ragazzo che fa uso di sostanze è un dramma che deve interrogare tutti noi". Di qui il durissimo video che il sindaco ha registrato e postato sui social, e divenuto virale in pochi minuti. "L’uomo in piazza Signorelli è un turista tedesco che da giorni girava per le vie del centro. Cortona è la città dei giovani, del divertimento sano e non può essere offesa nella sua immagine ed essenza da persone senza scrupoli che spacciano o si drogano in piazza. Dopo la pubblicazione del mio video, molti genitori mi hanno chiamato apprezzando l’iniziativa di prendere posizione su un fenomeno che desta preoccupazione".

Ma tra i frame di quel video si innesta anche la polemica politica. Il leader dell’opposizione Andrea Vignini (che ha sfidato Meoni alle recenti amministrative) in un post sul suo profilo social si domanda: "A chi si riferisce il sindaco? Qual è “l’istituzione” che dovrebbe massicciamente intervenire?". E dopo un elenco di autorità chiosa: "Forse magari, prima di ogni altro, il sindaco stesso?Mentre noi cerchiamo affannosamente una risposta, il sindaco potrebbe chiedere la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica".