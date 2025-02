"Il riuso dei metalli per nuovi progetti"

Continua il legame della Chimet e del Campionato di Giornalismo de La Nazione. "Anche quest’anno come azienda leader nel recupero e quindi nell’economia circolare dei metalli preziosi abbiamo deciso di essere a fianco del progetto con l’obiettivo di far conoscere meglio il quotidiano, attraverso un vero e proprio viaggio che consenta di imparare a usarlo come strumento di conoscenze e di analisi". Chimet considera la sostenibilità come la chiave per il mantenimento della propria posizione di società leader nel fornire un servizio industriale basato su un ciclo chiuso di recupero, affinazione e produzione di metalli preziosi e prodotti chimici a base di metalli preziosi. Quindi grande attenzione all’economia circolare. "Per questo ci piacerebbe che i ragazzi nei loro articoli approfondissero l’argomento della sostenibilità ambientale. La nostra missione è chiara: recuperare e affinare metalli preziosi dagli scarti delle lavorazioni industriali, in modo da agevolarne il riciclo nella produzione di metalli preziosi, catalizzatori, film spesso e prodotti chimici". Da tempo è nato "Chimet con te" per dare sostegno a progetti dall’alto valore sociale, assistenza a favore di anziani, di famiglie disagiate, di persone con mobilità ridotta, del mondo della scuola, ma anche iniziative culturali, a sfondo ricreativo e sportivo. Tra queste rientra anche il Campionato di Giornalismo di cui, ormai da anni, è un immancabile partner. "Riteniamo importante che gli studenti scoprano e riscoprano il giornale come strumento di informazione, conoscenza e analisi", spiega l’amministratore delegato Luca Benvenuti. "Ma questo progetto ha un ulteriore valore perchè non si limita alla lettura del quotidiano ma stimola realmente a mettersi in gioco in prima persona per approfondire interessi, acquisire competenze, lavorare insieme e avere consapevolezza su tematiche di stretta attualità".