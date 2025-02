Il ritorno di Gaia. De Laurentiis con Fo e Rame

A Sansepolcro va in scena "Una giornata qualunque" brillante commedia firmata da Dario Fo e Franca Rame con protagonisti Gaia De Laurentiis e Stefano Artissunch. Appuntamento questa sera alle ore 21, al Teatro Dante che ospiterà uno spettacolo straordinario che unisce comicità, ironia e riflessione.

La pièce racconta la storia di Giulia, una manager disperata che decide di togliersi la vita. Tuttavia, il suo tentativo di suicidio si trasforma in un susseguirsi di situazioni grottesche ed esilaranti, che rendono impossibile il suo tragico intento.

Una commedia irresistibile che, con il linguaggio tagliente e caustico tipico di Fo e Rame, offre un ritratto acuto e divertente delle nevrosi femminili e delle contraddizioni della società contemporanea. Lo spettacolo, caratterizzato da ritmi serrati e battute fulminanti, condensa il meglio della comicità dei due celebri autori, regalando al pubblico momenti di puro intrattenimento e spunti di riflessione.

La stagione del dante prosegue il 6 marzo con Figlio, non sei più Giglio, di Stefania Porrino, con Mariella Nava e Daniela Poggi. Lo spettacolo porta in scena il dramma interiore di una madre di un colpevole reo confesso di femminicidio: Maria vive il dolore di una spada che le ha trafitto il cuore, l’amato figlio non è vittima innocente dell’altrui malvagità ma autore egli stesso di violenza su una donna. Lunedì 24 marzo, Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica D’Auria portano in scena Boston marriage di David Mamet, per la regia di Giorgio Sangati. Stati Uniti, fine Ottocento, un salotto, due dame e una cameriera. Tutto farebbe pensare a una trama convenzionale, un incontro tra amiche un po’ affettate, ma alla forma non corrisponde la sostanza: nella conversazione dal vocabolario ricercato fioccano volgarità e veniamo a sapere che le due sono state un tempo una coppia molto affiatata.

La stagione si chiude giovedì 10 aprile: in scena Pirandello Pulp di Edoardo Erba, con Massimo Dapporto e Fabio Troiano, per la regia di Gioele Dix.

A.B.