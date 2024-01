Il ritorno del Carnevale dei Ragazzi. Tre domeniche da non perdere. Colori e musiche su tutta via Roma

di Maria Rosa Di Termine

Settant’anni ma non il dimostra e tutto è pronto a per il ritorno in grande stile del Carnevale dei Ragazzi, uno dei più longevi della vallata. Ma il compleanno vero e proprio sarà celebrato nel 2025, come ha spiegato il presidente del Comitato organizzatore Gherardo Donati: "Tutto cominciò nel 1954 su iniziativa di monsignor Emilio Romagnoli che con il supporto di Morfeo Papini, Marcello Fratini e altre persone realizzarono in città un’idea lanciata a Bologna dal Cardinale Giacomo Lercaro. Saremmo quindi al 70° anniversario, ma in realtà le edizioni sono 69 perché la manifestazione ha subito lo stop di un anno per la pandemia e le sfilate 67 visto che in due circostanze i carri allegorici non furono preparati per la mancanza di hangar dove realizzarli. Per non perdere la tradizione tuttavia in quelle occasioni si svolse il Pinocchio d’Oro, il concorso canoro per la migliore voce e la mascherina più originale".

Presentato in Palazzo del Podestà, il Carnevale numero 69, allestito anche con l’apporto della Pro Loco, propone un ricco cartellone di eventi che caratterizzeranno febbraio. "Nelle domeniche 4 e 11 e martedì 13 – ha fatto eco a Donati l’assessore Sandra Nocentini – transiteranno in via Roma 5 carri, uno in più rispetto al 2023, dedicati al Mare, al burattino di Collodi simbolo dei festeggiamenti e altri curati dall’associazione Zorba e da Studio Danza Caroline con tanto di musica, balli e addobbi realizzati dai nonni della casa di riposo cittadina coordinati dalla commissione er le Pari Opportunità. Non mancherà infine il caratteristico trenino e nella prima uscita la colonna sonora curata dal Corpo musicale Puccini".

Protagonisti del periodo i bambini che, oltre ad avere a disposizione i luna park nelle piazze Varchi e Vittorio Veneto, saranno coinvolti sabato 10 febbraio alla Ginestra nel laboratorio per creare le maschere e sette giorni dopo alle Stanze Ulivieri nella consueta pentolaccia. Domenica 18 al Circolo del Pestello e il 2 marzo ancora alle Stanze andranno in scena rispettivamente il Pinocchio in Maschera e il Pinocchio d’Oro. "Si profila un mese intenso e coinvolgente – ha concluso la presidente del Centro Commerciale Naturale Federica Vannelli – e le animazioni carnevalesche non si limiteranno al capoluogo ma l’11 febbraio approderanno anche a Levane".