Il ricordo del poeta-muratore. Bordoni tra cultura e musica

POPPI

"Bordoni... a colpi di martello", una serata al castello dei Conti Guidi per ricordare il poeta-muratore e con lui tanti momenti della vita casentinese di quell’epoca. Anni nei quali anche un ragazzo che viveva come muratore poteva permettersi di diventare poeta, da autodidatta, leggendo i libri della Rilliana. Tante poesie, adesso trasformate anche in canzoni. E in suo ricordo stasera alle ore 21 al castello dei Conti Guidi di Poppi ci sarà un evento culturale e musicale. Jacopo Bordoni (1860-1936) nacque a Soci, piccolissimo si trasferì con la famiglia a Poppi dove il padre, di cui in seguito giovanissimo seguì le orme, lavorava come muratore. Poppi, con la sua importante biblioteca, la Biblioteca Rilliana, rappresentò per il giovane Jacopo un terreno culturale fertilissimo. Da autodidatta e bibliofilo Bordoni ebbe modo di affinare la sua sensibilità sociale e la sua cultura attraverso la lettura dei testi dei grandi scrittori a lui contemporanei. Animato da un forte sentimento rivoluzionario, pubblicò raccolte di poesie (Sventura!!, A colpi di martello, Il Canzoniere, Lucciole) che vennero recensite dalla stampa nazionale e furono apprezzate negli ambienti letterari.

Nonostante questo successo Bordoni rimase sempre fedele a se stesso e continuò a svolgere il suo lavoro di muratore. Proprio per rendere omaggio alla sua coerenza e alla sua poesia è nato questo evento e progetto che ha portato alla pubblicazione di una raccolta di suoi versi dal titolo "Jacopo Bordoni, il muratore poeta" (raccolta che contiene anche un saggio di Elena Tramonti), alla produzione di un documentario, alla riedizione del cd musicale del 2010 intitolato "Jacopo Bordoni muratore, poeta, ribelle" e infine alla pubblicazione di un nuovo cd con brani inediti intitolato "Bordoni… A colpi di martello. Nei due cd sono raccolte oltre 20 canzoni che hanno messo in musica i versi del poeta per raccontare un territorio, una società, un vissuto lontano ma ancora attuale. Durante la serata, condotta da Elisabetta Gangi, verrà proiettato un breve documentario e cantate in un live set musicale le poesie-canzoni del poeta muratore. Il progetto è stato finanziato dal Comune e da alcuni cittadini che hanno voluto, attraverso questo gesto, onorare la memoria di un uomo di cultura quale è stato Roberto Salvi a un anno dalla sua scomparsa.

Sonia Fardelli