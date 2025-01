Il rialzo obbligato a 1,40: "Un aumento minimo per tenere alta la qualità"

Prezzi su o prezzi giù? Ne parliamo con Francesco Veraldi, amministratore delegato di Sandy S.p.a., l’azienda aretina che si occupa di importazione e torrefazione di caffè. È il bar Sandy di via Garibaldi, gestito da Patrizia Bucci, infatti, che prendiamo come riferimento tra quelli che hanno deciso di aumentare il prezzo della tazzina di caffè.

"Di aumento dei costi di materie prime e voci di gestione ne parliamo già da almeno un anno. Gli aspetti da considerare sono tanti e derivano perlopiù da motivi speculativi e da una serie di aumenti. Quando pensiamo alla materia prima dobbiamo considerare le prestazioni delle piante e le fasi della produzione, che sono sempre più colpite dai cambiamenti climatici. Anche le guerre giocano un ruolo importante. Solo per citare un fattore, la chiusura del passaggio del canale di Suez ha causato un’impennata dei costi di trasporto importante per tutte le materie prime che vengono dall’Africa, e dall’Indocina".

Dalla materia prima ai costi di gestione, Veraldi riporta il quadro di una crisi iniziata già dal dopo covid. "Le abitudini di consumo di noi tutti sono cambiate. I consumi non sono più tornati ad essere quelli di prima e i costi sono man mano aumentati anche per il latte, le bibite e qualunque altro elemento sia necessario al servizio di un bar. Tanto che è diventato difficile per l’esercente mantenere ricavi adeguati. Il timore di perdere i clienti c’è, ma contiamo sul fatto che le persone siano consapevoli dei rincari che affrontiamo. Dieci centesimi in più non fanno la differenza se il servizio offerto rimane di alta qualità".

La ricetta di Veraldi è dunque quella di tenere alto il livello del prodotto e del servizio, a costo di un aumento minimo che possa dare fiato a un settore in affanno. "Il bar di Sant’Agostino adesso offre il caffè a 1 euro e 40 centesimi, ma non escludo che si dovrà aumentare a 1 euro e 50. Il cliente che si rivolge a noi sceglie la qualità del servizio e dell’esperienza del caffè servito nel locale. Oggi, un po’ tutti cercano la qualità: noi cerchiamo di offrirla a un prezzo giusto anche per noi, che ci consenta di tenere alta l’offerta del prodotto".