Il quartiere in fermento Torna Saione Mob con il Mercato delle Pulci

di Angela Baldi

Un quartiere intero in fermento per una festa che coinvolgerà negozi, associazioni e cittadini. Torna domenica 21 la seconda edizione di Saione Mob, con un occhio al meteo che in questo maggio di pioggia record ha spazzato via e riprogrammato tanti eventi. In questo caso si andrebbe alla prima metà di giugno. Ma pensando positivo, per un’intera giornata sono in arrivo mostre, mercatini, negozi aperti, presentazioni di libri, attività didattiche, sport, gioco e musica per l’evento che si svolgerà domenica dalle 9 alle 19 promosso da Oxfam Italia e Confesercenti col contributo del Comune, il patrocinio di Fondazione Arezzo Comunità e in collaborazione con Confcommercio, Istituto Comprensivo IV Novembre, Mercatino delle Pulci, terzo settore, associazioni e commercianti del quartiere.

"Anni fa abbiamo cercato di focalizzare Saione da criticità consolidata percepita a opportunità e paradigma di comunità – dice il vice sindaco Lucia Tanti - in mezzo c’è stato il lavoro di categorie e associazioni e della scuola IV Novembre. Adesso grazie anche a Oxfam e categorie c’è un’idea di comunità che si fa sostanza".

"Oxfam Italia è nata ad Arezzo, è parte della comunità – dice Sorinel Ghetau direttore dei programmi di Oxfam Italia - Saione ospita il nostro Community Center con cui offriamo aiuto concreto a centinaia di famiglie in difficoltà e sarà presente con un info-corner domenica. La festa di domenica vede il quartiere protagonista in un percorso nato anche per aprire le scuole al territorio e all’inclusione". "Sostentiamo la festa di Saione per noi storicamente un quartiere fulcro del commercio del centro fatto di una rete di operatori storici – spiega Valeria Alvisi, direttrice di Confesercenti - questa edizione sarà in memoria di Piero Franchini storico commerciante e Jole Palladino cittadina attiva nel mercatino delle pulci, abbiamo coinvolto tutta la rete di operatori, pubblici esercizi e negozi di vicinato grazie ai quali si crea un contesto di quartiere vivo e vivibile". Tante e variegate le iniziative rivolte a giovani e famiglie in programma per tutta la giornata. A partire dal Mercatino delle Pulci che porterà oltre 200 banchi lungo via Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, piazza Zucchi e piazza Saione e al mercato di beneficienza dell’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi.

Per tutta la giornata resteranno aperti i negozi del quartiere. Ad entrare nei dettagli di quella che sarà una vera e propria mobilitazione popolare è Silvia Ciarpaglini direttrice dell’evento: "Saione Mob dimostra la ricchezza enorme di un quartiere. Tantissime le iniziative, in parallelo col salone del libro di Torino ci sarà il Saione del libro in via Rismondo, le letture ad alta voce all’Istituto IV Novembre, i contest di disegno in via Masaccio. La mostra sfilata di vestiti da sposa vintage ed etnici alla chiesa di Saione, il torneo di scacchi al Cas del Pionta, attività sportive al campo della scuola e torneo di biliardino a New Factory". In arrivo anche la mostra sul cinema nella sede dell’associazione Imago in via Veneto 33, poi l’asta fotografica Welcome to Saione e una sessione di fotografia antica in via Rismondo. Spazio anche alla musica e ai balli di gruppo con la scuola di ballo Danz’Oasi in piazza Zucchi e a tanti djset.