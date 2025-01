Il progetto Lira a sostegno di 254 famiglie

Tempo di bilanci per il progetto La Lira di Bibbiena. Sono state 254 le famiglie che hanno ricevuto i buoni messi a disposizione con il bando. I piccoli negozi (non alimentari) che invece hanno aderito al percorso che si è chiuso con il periodo natalizio, sono stati 31. L’investimento messo a disposizione della Giunta per questa nuova opportunità offerta alle famiglie più bisognose, è stato di 25 mila euro.

"Siamo molto soddisfatti - dice l’assessore Frenos(nella foto insieme a Bronchi) - per come si è svolto anche quest’anno il bando e per il fatto che abbiamo potuto dare un sostegno concreto a così tante famiglie in un periodo dell’anno molto importante per tutti. Risultato che ci conferma la bontà di un’operazione di sostegno che smuove l’economia locale, ma ci consente anche di avere un monitoraggio continuo e diretto sulle criticità sociali del nostro territorio".

"Risultati positivi ci sono stati anche per l’economia locale e circolare e per i piccoli negozi aderenti al percorso - spiega l’assessore alle attività produttive Daniele Bronchi - Vogliamo continuare su questa strada della cooperazione e collaborazione anche tra assessorati per sostenere più ambiti della comunità e per attivare percorsi virtuosi che incidono favorevolmente anche sulle attività produttive".

La Lira di Bibbiena è un progetto pensato dall’amministrazione Vagnoli per sostenere le famiglie più bisognose del territorio, ma anche il commercio di prossimità. E l’assessore Frenos annuncia anche un altro progetto: "In questi giorni stiamo riattivando la rete di negozi che aderiscono ai buoni alimentari che vengono rilasciati durante tutto l’anno a quelle famiglie bisognose segnalate dal servizio sociale. Un’altra importante operazione a favore delle persone che hanno bisogno di aiuto".

So.Fa.