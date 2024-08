Il Principe di Monaco a Rondine. E alla Verna nel ricordo di Grace

Sarà una visita molto particolare, quella che i monaci della Verna e i ragazzi della Cittadella della Pace di Rondine riceveranno dal principe Alberto II di Monaco.

Un viaggio in Italia che avrà le sue tappe il 14 e il 15 settembre in provincia di Arezzo. Un ritorno a uno dei luoghi più amati da una delle donne che ha fatto la storia del Novecento e che è rimasta nel cuore del figlio.

Si tratta proprio di Grace di Monaco, la madre del prince Alberto, che a Chiusi della Verna, nel 1968, è rimasta in villeggiatura per tre giorni con la figlia (e sorella di Alberto) Caroline, all’epoca undicenne. Una sosta nel paese al termine del campeggio estivo passato in Casentino.

Il 14 settembre l’incontro del principe Alberto sarà proprio con la comunità francescana e avverrà nei giorni che precedono la festa delle Stimmate di San Francesco.

Il Santo, infatti, le avrebbe ricevute nel 1224, precisamente ottocento anni fa. Una festa, quella del 17 settembre, che chiuderà l’anno delle celebrazioni in onore di Francesco d’Assisi.

In quel contesto, il principe Alberto II di Monaco lancerà un messaggio sull’importanza dell’ambiente e dell’ecologia.

Un tema sul quale ha sempre riposto attenzione, di cui ha colto la sensibilità e del quale si è fatto portavoce con un grande impegno e che non a caso avverrà nel santuario in cui il Santo ha trascorso gli ultimi anni della sua vita.

Domenica 15 settembre, invece, sarà alla Cittadella della Pace di Rondine per lanciare un messaggio ai giovani dello studentato internazionale World House. Gli studenti di Rondine, infatti, sono promotori della campagna Leaders for Peace. Il Principato di Monaco è tra i sostenitori del progetto.

Precisamente un anno faè stata apposta la firma che segna l’inizio dei rapporti con l’associazione aretina che fa della pace e della sua ricerca il caposaldo della sua etica. Un fatto suggellato nella sede del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Principato, alla presenza della ministra degli Esteri Isabelle Berro-Amadeï.

L’evento è stato anche ricordato da Anne Eastwood, ambasciatrice di Monaco a Roma, durante le celebrazioni dell’anniversario della reggenza del principe Alberto II. La stessa Anne Eastwood accompagnerà il sovrano, insieme anche al console onorario del Principato, Alessandro Antonio Giusti.

Il principe Alberto, fanno sapere gli organi ufficiali, "affronterà il tema della costruzione della pace insieme ai giovani che arrivano a Rondine da tutto il mondo per formarsi come leader di pace e impegnarsi nella riduzione dei conflitti armati e nella promozione della pace".

re.ce