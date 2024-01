Il primo volo Perugia-Lampedusa avvia anche un ponte con Castiglioni

CASTIGLION FIORENTINO

Castiglion Fiorentino terrà a battesimo il primo volo Perugia-Lampedusa della compagnia HelloFly. Missione in programma il prossimo 18, 19, e 20 marzo, quando partirà il progetto di relazioni tra la Città Castiglionese, la regione Umbria e l’isola siciliana che prevede, tra le altre cose, una partita amichevole tra la Castiglionese la squadra locale. "Con 3 ore circa di viaggio raggiungiamo Lampedusa, un’opportunità per questa terra meravigliosa ma anche per il nostro indotto turistico-ricettivo" spiega il sindaco Mario Agnelli. "Noi andiamo sempre dietro a queste nuove nicchie di mercato – afferma Teodosio Longo, Ceo della compagnia aerea HelloFly – Lampedusa è un’isola meravigliosa ed offre tantissimo tra turismo, cultura e storia. Ogni venerdì dal 28 giugno al 5 ottobre con un volo diretto da Perugia in un’ora e mezzo atterriamo nella splendida Isola".

"Il gemellaggio tra Castiglion Fiorentino e Lampedusa rappresenta un’importante opportunità per rafforzare i legami tra le comunità e promuovere il turismo e lo sviluppo economico – dichiara l’assessore assessore al Turismo del Comune di Perugia, Gabriele Giottoli – per questo il Comune di Perugia è ben felice di essere coinvolto in questa iniziativa" "Siamo contenti per questo Patto di Amicizia con Castiglion Fiorentino – afferma Vincenco Cantafia, assessore al turismo di Lampedusa – questa nuova tratta che permetterà ai turisti di venire da noi ma soprattutto permetterà ai lampedusani di conoscere il vostro territorio così ricco di storia e di bellezze artistiche". Il progetto rappresenta una sfida per l’isola sia per uscire dalle difficoltà legate alla gestione degli sbarchi e dell’emergenza immigrazione che per iniziare un nuovo e vivace percorso di rinascita. Disponibilità da parte dei direttore dell’aeroporto di Perugia, Umberto Solimeo, e quello di Lampedusa, Biagio Picarella, nel realizzare questo nuovo programma per l’estate 2024.