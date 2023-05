"Il primo omicidio" Caino e Abele in musica

Dopo il concerto "C(u)ori in Coro" tenutosi lo scorso sabato, che ha visto la presenza della Scuola di Musica di Fiesole, l’Associazione Voceincanto ospita ad Arezzo il Conservatorio Franci di Siena. Questa sera alle 21 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, verrà portato in scena "Il primo omicidio", Oratorio a sei voci di Alessandro Scarlatti su libretto di Antonio Ottoboni.

I protagonisti della serata saranno gli allievi della classe di canto di Laura Polverelli accompagnati dall’orchestra d’archi del Conservatorio diretti dal Maestro Christa Bützberger, affiancata da Sara Gianfriddo al violino, Hèloïse Piolat al violoncello e Mattia Amato al clavicembalo. L’ingresso è libero e gratuito.

L’evento di Arezzo sarà la conclusione di un ciclo di tre appuntamenti, i primi due infatti si sono tenuti a Siena il 25 ed il 27 maggio rispettivamente sul palco dell’Accademia dei Rozzi e presso la Basilica dell’Osservanza.

Cast della serata saranno i giovani cantanti lirici: Luca Bazzini, Virginia Moretti, Sofiia Nosenko, Elisabetta Ricci, Asia Trifari, Alessio Fortune Ejiugwo.

"Con grande gioia accogliamo queste giovani e talentuose voci – dice Gianna Ghiori direttore artistico della rassegna – sarà un momento raro che l’Associazione Voceincanto, promotrice da sempre della musica corale e vocale, non poteva assolutamente non regalare alla città di Arezzo. Grazie a Laura Polverelli per la vicinanza e per aver accolto questo invito".

"La musica del compositore italiano Alessandro Scarlatti – spiega Christa Bützberger, pianista concertista e direttore d’orchestra – è uno dei più grandi tesori culturali che abbiamo. L’oratorio ‘Il primo omicidio’, che è incentrato sulla storia di Caino e Abele, contiene arie e duetti di rara bellezza ed eccezionali brani strumentali. Rappresentarlo rappresenta una sfida notevole, in sei mesi gli studenti di canto del mezzosoprano Laura Polverelli sono entrati un po’ alla volta nel magico mondo scarlattiano.

Ci auguriamo che anche il pubblico resti incantato da questo incredibile universo musicale". La rassegna ed il concerto sono patrocinati da Act, Associazione Cori della Toscana e sostenuti dalla Regione Toscana. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.