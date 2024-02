Il primo libro degli Sbandieratori. La presentazione

Sarà presentato oggi alle 16,30 il primo volume degli Sbandieratori aretini "Sinossi del gioco di bandiere della scuola aretina" che si terrà nella sede dell’Associazione Sbandieratori in piazza del Praticino 7 ad Arezzo. La tecnica dello sbandieramento della Scuola Aretina si è evoluta nel corso dei decenni, pur basandosi sul rispetto delle regole storiche del "Maneggio della Bandiera". Il carattere coreografico rimane vincolato alla tradizione secolare e le varie esibizioni con bandiera rappresentano la forma espressiva della scuola. Teoria e pratica dei movimenti fondamentali sono state sinora tramandate verbalmente, se non in incomplete e disomogenee testimonianze scritte: scopo di questo lavoro è dunque quello di colmare la lacuna della memoria storica, rimasta orale, degli insegnamenti che sono alla base della nascita del Gruppo Sbandieratori di Arezzo, e consegnare linee guida da seguire a coloro che insegnano la tecnica attualmente, e a chi verrà dopo. Un gruppo di lavoro formato da sbandieratori di varie generazioni e con esperienze diverse ha sviluppato e sviscerato ogni singolo movimento, ne è nato un volume monografico. Ingresso libero.