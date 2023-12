Il premio “Pietra Rossa” miglior cortometraggio va al “3b projet” del liceo Colonna

Arezzo, 4 dicembre 2023 – Si è oncluso il Cinevolta Film Festival, un festival cinematografico scolastico, promosso dall’ I.I.S. "A. Volta".

Il Liceo Colonna di Arezzo ha partecipato con il corto “3B Project” realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da MiC e MIM”.

La storia raccontata nel corto è la storia di Nina, una ragazza di 17 anni che si trova a dover cambiare scuola e amicizie. Cosa sarà disposta a inventarsi per attirare l’attenzione dei compagni che non sembrano accettarla? Il transito di un’adolescente attraverso un trauma importante che colpisce la sua vita personale ma che viene letto dal punto di vista dell’inclusione sociale.

Nell'auditorium dell' IIS “A. Volta” di Caltanissetta sono stati proiettati i cortometraggi finalisti. La voce sul palco diventa solenne: si aggiudica il Premio “Pietra Rossa”, della Seconda Edizione del CineVolta Film Festival 2023, Rassegna Nazionale del Cinema Scolastico, il cortometraggio dal titolo: “3B Project”! Con immensa emozione e gioia, Elena Pratesi e Dema Aurora insieme alla prof.ssa Cherici salgono sul palco e sulle note di We are the Champions dei Queen ricevono due teste di moro in ceramica di Caltagirone, tra gli applausi e i riconoscimenti della giuria che così motiva la sua scelta: “Grazie ad una regia asciutta, che rifugge il superfluo e punta all’essenziale, il cortometraggio mostra una poetica riflessione sulla demistificazione del processo di etichettamento sociale che attanaglia la contemporaneità”.