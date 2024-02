Il ponte di S.Francesco. L’arcata delle Celle demolita e ricostruita. Cantiere già aperto

di Laura Lucente

Il ponte dell’eremo francescano de "Le Celle" sarà ripristinato. I lavori sono in partenza. Il suggestivo luogo di ritiro spirituale è uno dei posti più visitati dai turisti e dagli escursionisti che scelgono , da anni però la strada che lo collega alla Sp 34 presenta un senso unico alternato all’altezza del ponte sul fosso Le Balze. Il danno risale ad alcuni anni fa. A seguito dell’aggravarsi delle condizioni del ponte l’amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto un contributo regionale per il miglioramento delle vie di collegamento e quindi dell’infrastruttura che sorge sulla strada di collegamento alla Sp 34, in località Cappuccini. Il finanziamento regionale è di circa 190mila euro a cui si è aggiunto uno stanziamento di oltre 20mila euro di risorse comunali. A questo punto è stato possibile procedere all’apertura del cantiere. L’intervento prevede la demolizione e la ricostruzione del ponte, la realizzazione di opere che prevengano il potenziale rischio di formazione di un salto sulla piattaforma stradale nelle zone di transizione, il consolidamento delle spalle in muratura e l’installazione di barriere di sicurezza in acciaio "CorTen", rivestite in legno. "I lavori sono in partenza ed esprimiamo la nostra soddisfazione per essere riusciti a trovare una soluzione per il collegamento con l’Eremo delle Celle – conferma il sindaco Luciano Meoni – è un’opera strategica e fondamentale per il territorio cortonese, per questo motivo abbiamo chiesto e ottenuto dalla Regione Toscana le risorse necessarie, sfruttando le possibilità offerte da un bando strutturato appositamente per la montagna. Comprendiamo le giuste lamentele da parte dei nostri concittadini per la permanenza del senso unico alternato, adesso però c’è una soluzione concreta rispetto al problema della viabilità che verrà così ripristinata".

Il Comune ricorda inoltre che nell’asse viario Cignano Chianacce, fino al primo marzo c saranno interruzioni viarie. I lavori riguardano il sistema di adduzione della rete irrigua di Montedoglio e prevedono due diversi cantieri nella zona delle Chianacce, lungo la strada che da Cignano conduce alle Chianacce. Ci sarà, per questo, il divieto di circolazione nei due tratti di strada in cui la nuova condotta la attraversa obliquamente.