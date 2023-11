Il Politecnico inaugura l’anno accademico. Al via i corsi di ingegneria informatica

Inaugurato l’anno Accademico 2023-2024 del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica del Politecnico di Milano, promosso dal Polo Universitario Aretino. L’evento si è tenuto ieri mattina nella Sala della Borsa Merci di Arezzo, alla presenza dei soci fondatori del Polo, di alcune aziende socie e di una vasta platea composta dalle quinte classi dei corsi di informatica di licei ed istituti tecnici della provincia, insegnanti e genitori. Ad aprire i lavori è stato Andrea Bigozzi, presidente del Polo Universitario Aretino, che ha sottolineato come l’offerta del Polo sia funzionale a risolvere un problema che riguarda in generale tutto il Paese e che si presenta anche nel territorio aretino: "In Italia abbiamo oltre il 45% di assunzioni difficili, una crisi demografica che fa scomparire più di 100.000 studenti l’anno, un 8-10% di laureati, soprattutto Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics) che ogni anno va all’estero. Secondo dati del Centro Studi Confindustria, nei prossimi 5 anni avremo bisogno di 500mila profili di alta specializzazione scientifico-tecnologica ma esiste un mismatch che ormai interessa 1 assunzione su 2, con alti tassi di disoccupazione giovanile. In questo contesto il Polo Universitario Aretino, è impegnato in attività di orientamento".