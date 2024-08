Il Polifonico torna nelle Filippine. Grande omaggio dei cori alla città

di Claudio Santori

AREZZO

Dopo un’esaltante competizione fra i cori che erano stati ammessi ieri pomeriggio alla Caurum Hall al Gran Premio Città di Arezzo (Los Cantantes de Manila, La rupe, Nuove voci, IMusicapella e St. Paul’s Co-educational College Treble Choir) la giuria ha decretato vincitore assoluto del 72esimo Concorso Polifonico Internazionale 2024 il coro Los Cantantes de Manila.

Il prestigioso trofeo intagliato da Francesco Conti intrecciando Vasari e Guido Monaco, pardon Guido d’Arezzo, vola dunque in Indonesia col non trascurabile corredo di un cospicuo assegno.

I cinque cori finalisti erano tutti di eccellenza, per cui la giuria è stata riunita in seduta per quasi due ore prima di accordarsi sul verdetto favorevole ai filippini, cantori peraltro di taglio decisamente professionale. I coristi che gremivano l’Auditorium hanno ingannato l’attesa eseguendo tutti insieme il "Saluto ad Arezzo" composto a suo tempo dal Maestro Colacicchi.

Non sarà inutile ricordare che al gran Premio Città di Arezzo, che dà diritto alla partecipazione d’ufficio al Gran Premio Europeo di Canto Corale del 2025, accedono i cori vincitori dei primi premi delle sezioni del concorso e anche, a discrezione della giuria, cori scelti tra i vincitori del secondo o terzo premio, ritenuti particolarmente meritevoli dal punto di vista artistico e interpretativo. La vittoria delle Filippine non è una novità nella storia del concorso internazionale: negli ultimi otto anni hanno vinto cinque volte.

Gran finale dei vincitori che dopo la proclamazione si sono esibiti con un omaggio a Jhon Lennon. Brividi sulle note di "Imagine".