Il pittore, l’architetto e lo scrittore: il libro di Refice sul genio aretino

Sabato 9 novembre, alle ore 16, la Sala Pieve del Museo della Fraternita dei Laici di Piazza Grande, ad Arezzo, ospiterà la presentazione del volume "Giorgio Vasari. Pittore architetto e scrittore" (Icona Editore) di Paola Refice.

L’iniziativa è promossa dal Magistrato della Fraternita dei Laici. Assieme all’autrice interverranno il Primo Rettore della Fraternita Pier Luigi Rossi e l’editore Bruno Franchi. Modera l’iniziativa il giornalista culturale Marco Botti.

Il libro "Giorgio Vasari. Pittore architetto e scrittore" fa parte della collana "Monografie" di Icona Editore e nasce in occasione dei 450 anni dalla morte del grande artista del Cinquecento, ma intende offrire al pubblico uno strumento di conoscenza che vada al di là del tempo delle celebrazioni.

Nella prima parte del volume viene tracciato un profilo del personaggio e si ripercorrono le principali tappe della vita e della carriera dell’aretino, che lavora per i potenti del periodo, a partire dai Medici e dal Papato.

Come pittore e architetto è ricordato come una delle figure principali del cosiddetto Manierismo, ma Vasari è universalmente noto anche per "Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori", in cui propone le biografie di quelli che ritiene essere i principali artisti dal Duecento ai suoi contemporanei, suggerendo giudizi e definendo una vera e propria storia dell’arte.

La seconda parte del libro traccia un itinerario tra la Toscana e l’Umbria, alla scoperta dei capolavori vasariani.

La natìa Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, Perugia, Città di Castello e altri luoghi, formano assieme suggestivi itinerari per ammirare opere autografe o realizzate da allievi, collaboratori e "soci".

I testi del libro "Giorgio Vasari. Pittore architetto e scrittore" sono accompagnati da oltre 230 immagini.