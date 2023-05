Il Piccolo Teatro compie 50 anni tra gli eventi

Cinquant’anni di spettacoli e di attività con e per il territorio. Compleanno importante per il "Piccolo Teatro della Città di Cortona" che per festeggiare questo anniversario ha in serbo unaintensa carrellata di iniziative. La cerimonia inaugurale è domani alle 16 al Teatro Signorelli . A fare gli onori di casa sarà il presidente dell’associazione Ferdinando Fanfani, alla presenza della giunta iunta, del Consiglio regionale della Toscana, che patrocinano l’evento, di Banca popolare di Cortona, l’Accademia etrusca,l Maec, istituto superiore "Luca Signorelli", e l’Accademia degli Arditi. Nella serata verranno ricordati i momenti salienti del cammino percorso dal "Piccolo"e sarà possibile visitare una mostra curata da Massimo Magurano, che contempla l’esposizione di un percorso visivo degli anni di vita del "Piccolo", tra cui oggetti scenografici, abiti, copioni, spartiti, fotografie, manifesti, proiezioni: insomma tutto quello che riassume tanti anni di impegno. Per l’occasione è stato pubblicato il volume "Piccolo Teatro della Città di Cortona Cinquant’anni di spettacoli (1973-2023)" (Tiphys edizioni), a cura di Vito Amedeo Cozzi Lepri, Il Piccolo Teatro Città di Cortona ha all’attivo oltre settanta commedie, durante le quali ha coinvolto sul palco più di trecento protagonisti di ogni età. Le rappresentazioni hanno interessato numerosi teatri anche fuori dei confini toscani, con successi di pubblico e premi ricevuti in rassegne regionali. Per scoprire le origini del "Piccolo" bisogna risalire al 1973 e alla figura del regista Franco Sandrelli che riprese quanto avviato da Giuseppe Favilli, Mario Fattorini e dal grande poeta, scrittore e drammaturgo Corrado Pavolini. La.Lu.