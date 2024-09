Il Perdono sbarca a Terranuova. L’evento tra novità e tradizione

Chiuderà come sempre la stagione dei "Perdoni" in Valdarno. La grande manifestazione di Terranuova è pronta a sbarcare con i suoi numeri da record. Siamo all’edizione numero 410. E già questo testimonia l’importanza di quello che è, da sempre, l’evento più importante dell’anno, presentato ieri mattina. Ricco, come sempre, il programma. Si parte venerdì 20 settembre, per chiudere i battenti il martedì successivo. Da Valdarno Espone alla 37° manifestazione zootecnica valdarnese, dalla mostra campionaria del Valdarno a laboratori, giochi e spettacoli circensi per bambini, a cura dell’associazione Dritto e Rovescio, quest’anno negli spazi dell’oratorio di San Benedetto in via Fazia. "Novità dell’edizione 2024 – annuncia l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – è il contenuto della Fiera dell’agricoltura, con eventi ed iniziative organizzate in collaborazione con il Distretto rurale e biologico, Rete del Mercato coperto degli agricoltori e Slow Food Valdarno di Sopra. Il Perdono si conferma così occasione per conoscere e approfondire le novità e gli elementi di qualità in campo agricolo e alimentare, un momento per immergersi nella cultura agreste del nostro territorio, promuovendo e supportando un approccio sostenibile e rispettoso dell’ambiente". Ci saranno dibattiti con agronomi sulla situazione dell’agricoltura, sulla spesa consapevole, presentazione del progetto legato alla banca dei semi, e poi show cooking, degustazioni e incontri con naturopati. "Una manifestazione viva e sentita dalla comunità che sa rinnovarsi per attrarre espositori e visitatori. Il ricco calendario di eventi è frutto di una proficua collaborazione con la ProLoco di Terranuova – ha aggiunto l’assessora – che ogni anno organizza con passione la storica Fiera nazionale degli uccelli da richiamo e la Gara ciclistica internazionale under 23, Ruota d’oro G.P. Festa del Perdono. Ringrazio tutte le realtà associative e i volontari che lavorano alla buona riuscita della manifestazione" ha concluso.

L’inaugurazione ufficiale della Festa del Perdono è in programma venerdì 20, ore 18, in aula consiliare che ospiterà fino a martedì la mostra fotografica "Poesia e fotografia" a cura del gruppo fotografico Carpe Diem. Non mancheranno spettacoli e concerti. A partire dalla sfilata di moda a cura della Commart, in programma venerdì 20 al Palazzetto dello sport, ore 21.30; sabato 21 un tributo agli anni ’90 con l’evento musicale in piazza Liberazione, preceduto dall’esibizione poetica in Ottava rima.

La serata dedicata a "Gente di Terranuova" è in programma domenica 22 settembre, lunedì 23 sarà la volta delle esibizioni della scuola di canto Studio 73; a chiudere la manifestazione, martedì 24, alle ore 21, il concerto della Filarmonica Verdi , diretto dal maestro David Macinai, in piazza Liberazione. Il clou, come sempre, sarà rappresentato dalla 410° Fiera Nazionale degli Uccelli e dalla gara per l’assegnazione del Fischio d’Oro.. In calendario anche le esibizioni delle associazioni sportive; nei giorni della manifestazione saranno presenti le associazioni no profit del territorio.