Il pentito Mutolo oggi incontra gli studenti

Un ospite senza dubbio particolare, quello di stamani alle 10 nella biblioteca del liceo "Città di Piero": è Gaspare Mutolo (nella foto), collaboratore di giustizia, testimone storico degli eventi di mafia e ultimo pentito ascoltato dal giudice Paolo Borsellino. Mutolo, oggi 84enne, è stato stretto collaboratore, a suo tempo, di Rosario Riccobono e Totò Riina, al servizio del boss anche come autista. Mutolo, oggi 84enne con la passione per la pittura, incontrerà gli studenti dell’istituto dopo che nel 2022 ha mostrato il suo volto in televisione per la prima volta e da allora ha iniziato a prendere parte a incontri pubblici. Quello di oggi rientra nell’ambito del progetto di educazione alla legalità portato avanti dal "Città di Piero".