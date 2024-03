Il patto di amicizia. Castiglionese in campo sull’isola di Lampedusa. Calcio e promozione

di Matteo Marzotti

CASTIGLION FIORENTINO

Non poteva non finire in parità (almeno al termine dei due tempi regolamentari) l’amichevole tra l’Academy Lampedusa e la Castiglionese, proprio nel giorno in cui il club viola ha festeggiato i suoi 105 anni di attività.

La consegna del San Michele d’oro da parte del sindaco Mario Agnelli al collega lampedusano Filippo Mannino dello scorso ottobre è stato l’inizio di un progetto di collaborazione e di interscambio in campo sociale, culturale e turistico tra l’isola e Castiglion Fiorentino. E così, approfittando della pausa del campionato di Eccellenza e soprattutto approfittando anche del lancio della linea aerea tra Perugia e Lampedusa, ecco l’idea di una amichevole. In campo l’Academy Lampedusa e la Castiglionese, guidata in panchina da mister Fani, con il dirigente Frescucci al seguito e una rosa rivisitata, con l’aggiunta del sindaco Agnelli e di un ex professionista come Alessandro Calori.

Un viaggio che all’arrivo all’aeroporto dell’isola ha visto il battesimo dell’acqua: i vigili del fuoco hanno intrecciato sul velivolo due getti d’acqua da due autopompe. Una consuetudine quando si apre uno scalo, e poi una volta a terra il sindaco Filippo Mannino, con la fascia tricolore ad accogliere il collega Agnelli, la delegazione da Castiglion Fiorentino e dall’Umbria.

"Un’accoglienza unica - ha sottolineato proprio Mario Agnelli - questa esperienza ha permesso a noi di unire con maggiore forza i legame con Lampedusa e la sua gente anche all’insegna del calcio, ma non solo. Nel corso di queste giornate abbiamo potuto conoscere le tradizioni culinarie di Lampedusa e noi dalla Valdichiana abbiamo portato la Chianina, una delle nostre eccellenze". Con il sindaco Agnelli anche gli assessori Lachi e Franceschini, oltre ovviamente alla squadra di calcio che ieri nel tardo pomeriggio si è messa alla prova in quello che è considerato lo stadio più a sud di tutta Europa, proprio nel giorno in cui ricorreva il 105esimo anniversario della società viola. Il viaggio ha visto la partecipazione come detto di tour operator e non solo per promuovere una rotta che tra poche settimane sarà attiva e di fatto rappresenterà un importante collegamento per il centro Italia con l’isola, soprattutto nei mesi estivi.