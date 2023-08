Il parco delle Foreste casentinesi in mostra Gli scatti di Fornasari al Castello di Poppi

Nel salone delle feste del Castello di Poppi, è visitabile fino al 31 agosto con l’ingresso al castello, la mostra "Paesaggi in fine art del parco nazionale delle Foreste casentinesi" di Alberto Fornasari, fotografo della natura e del paesaggio. Alberto Fornasari classe 73, dal 1995 racconta per immagini la Val d’Orcia, il territorio dolomitico e le Foreste casentinesi. Lo fa in tutte le stagioni dell’anno sfruttando la luce dell’alba come mezzo espressivo. Nel 2005 realizza numerosi scatti dei parchi nazionali americani dell’ovest. Dopo aver vinto alcuni premi fotografici internazionali nel 2007 inizia a collaborare come fotoreporter con alcune pubblicazioni quotidiane da La Nazione al Corriere della Sera.