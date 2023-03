Il palasport dei problemi Infiltrazioni e riscaldamento

di Maria Rosa Di Termine

Infiltrazioni ripetute di acqua piovana al Palasport e ritardi nel miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici comunali. E il Comune di Montevarchi di fronte a simili criticità emerse nei contratti per la gestione del servizio Energia Plus e del partnerariato pubblico-privato per l’illuminazione ha deciso di affidare ad un avvocato il supporto legale al Responsabile Unico del Procedimento. Lo ha annunciato nell’ultima seduta del Consiglio comunale l’assessore Lorenzo Posfortunato rispondendo a un’interrogazione del gruppo del Partito Democratico che aveva chiesto interventi decisivi e rapidi per risolvere una volta per tutte i guai al tetto del Polivalente di viale Matteotti riaperto a gennaio dello scorso anno dopo la ristrutturazione. "Avevamo già manifestato la nostra indignazione per quello che stava accadendo - ha affermato l’esponente di Giunta - e questa è la risposta ai disagi provocati dai ritardi nell’esecuzione dei lavori di efficientamento energetico nei palazzetti dello sport e ai problemi sorti nelle opere eseguite finora nell’ambito del più ampio contratto di affidamento in concessione di illuminazione pubblica, impianti elettrici degli immobili e appunto del Palazzetto dello Sport di proprietà del municipio attraverso la formula del partenariato pubblico-privato".

Non solo, perché si sono dilatati anche i tempi per sistemare la rete di illuminazione pubblica, ha proseguito, e "sono state riscontrate inefficienze negli impianti di calore gestiti dalla stessa società concessionaria". Gli uffici comunali sono dunque impegnati a stilare il dossier con la documentazione relativa all’intera vicenda ad oggi potenzialmente oggetto di contenzioso. Quanto alla richiesta avanzata dal Pd di ristori per le realtà sportive che gravitano nell’impianto e si sono trovate, aveva denunciato, con "campi inagibili durante allenamenti e gare di campionato", Posfortunato ha precisato che l’aspetto riguarda i rapporti tra gestore e utilizzatori. Affermazione che non è piaciuta alla capogruppo dei Dem Elisa Bertini: "E’ un po’ come lavarsene le mani – ha commentato dichiarandosi insoddisfatta – mentre l’amministrazione dovrebbe tutelare in prima battuta chi usa il Palazzetto, ovvero l’anello più debole tra le parti".