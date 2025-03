Il Museo della Lana si trasforma. Apre alla sperimentazione. Un mix di tradizione e tecnologia

Prende il via domani alle ore 16.30 la nuova gestione del Museo dell’Arte della Lana di Stia che inaugura "Spazio Lanificio Lab", una nuova area interamente dedicata alla sperimentazione e alla didattica dell’arte tessile, fucina di lavoro creativo, incontro live di saperi in un equilibrato mix tra tradizione e innovazione, motore propulsivo per la promozione dello storico Lanificio di Stia, che è stato, fino al secondo dopoguerra, uno dei principali lanifici italiani.

Alla cerimonia inaugurale interverranno il sindaco di Pratovecchio Stia, Luca Santini, Maria Rosa Ferri e Patrizia Rosai della Rete di Imprese d’Appennino (nuovo gestore dei servizi legati alla struttura), Andrea Rossi, coordinatore dei Musei e Ecomusei del Casentino e Francesco Zampella referente dello Spazio Eventi del Lanificio.

Al termine sarà possibile visitare il museo, centro di diffusione della cultura tessile casentinese, immergendosi nella storia dell’arte della lana dall’antichità fino alla rivoluzione industriale e all’età d’oro del Lanificio, che nei primi anni Sessanta dell’Ottocento occupava ben 140 operai e fu il primo, in Toscana, ad impiegare macchinari moderni, importati dall’estero.

I corsi formativi, strutturati in cicli di lezioni e in progetti che si concluderanno entro incontri singoli, saranno tenuti da esperte artigiane e sono rivolti ad appassionati, principianti ed esperti, che desiderino approfondire la nobile arte della tessitura. Si parte domenica 23 e si prosegue nelle domeniche successive per tutto il mese di aprile con la tessitura a telaio, la lavorazione all’uncinetto, la feltratura della lana, il macramé, antica tecnica marinara che fa uso di fili intrecciati e annodati tra loro, senza l’ausilio di aghi o uncini, dando vita a raffinate trame ed eleganti pattern decorativi.

Sarà per molti un’occasione da non perdere per vivere una vera e propria esperienza multisensoriale provando in prima persona la manualità di alcuni gesti propri dell’arte della tessitura e i benefici della dimensione collettiva del ‘saper fare’, dando libero sfogo alla propria creatività con tempi meno frenetici di quelli abituali, più lenti, tranquilli e rigeneranti.

Il progetto rappresenta un tassello importante per la valorizzazione del ‘panno casentino’ prodotto nello stabilimento della Manifattura del Casentino di Soci che sta attraversando momenti difficili per la crisi del settore moda e che nell’ottobre del 2022 è stato acquistato dal gruppo laniero Bellandi di Prato.

Qui vengono cardate e tinte le pezze del famoso tessuto di lana con i caratteristici riccioli che ha conquistato uno spazio nell’olimpo dei capi iconici di star del jet set internazionale. A partire dalla straordinaria Audrey Hepburn che nel 1961 in "Colazione da Tiffany" indossa uno sfizioso cappotto arancione a quattro bottoni scelto, tagliato e cucito nell’atelier parigino di Givenchy.

E passando ai giorni nostri basterà ricordare nel 2022 l’ordine di tessuto color arancio becco d’oca per un paltò da confezionare per Carlo III pervenuto da Buckingham Palace e il tributo della regista Alessandra Moretti nel corto "Il panno siamo noi" presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia nel 2023, dove viene messa in scena la storia del ‘ruvido’ ma sofisticato tessuto di lana arricciata, onore e vanto dell’industria manifatturiera casentinese.

Informazioni e prenotazioni: Tel.0575/582216 - www.museodellartedellalana.it