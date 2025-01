Il mondo sotto i piedi: una mostra che va dagli zoccoli ai tacchi a spillo

Aprirà i battenti domani sabato 25 gennaio, alle 16.30, la mostraevento in Palazzo del Podestà dal titolo "Scarpe. Dagli zoccoli ai tacchi a spillo. 100 anni di arte e manifattura in Valdarno", dedicata all’eccellenza artigianale ed artistica del territorio. Ideata dall’Associazione Elephas in collaborazione con l’Amministrazione comunale, l’iniziativa racconta un secolo di creatività e innovazione del settore calzaturiero che ha portato la città nei mercati e nei fashion show di tutto il mondo.

Il programma è stato promosso dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dal Presidente di Elephas Piero Grazzi, con Marcello Minatti e Massimo Rigucci, dalla dirigente scolastica Lucia Bacci per il Liceo del Made in Italy, Gianfranco Donato, Presidente di Banca del Valdarno, uno degli sponsor, e dall’imprenditore Gherardo Iannelli in rappresentanza di Confartigianato.

"Questa non è semplicemente una mostra, è la mostra che racconta Montevarchi, la città che dai cappelli alla scarpa racconta la sua capacità imprenditoriale, l’ingegno, il sacrificio, la genialità dei nostri cittadini – dice il Sindaco - Un progetto a cui Elephas ha lavorato duramente ripercorrendo la storia legata alla produzione della scarpa da donna, dagli anni ’50 in avanti. La nostra città face tesoro dell’influenza positiva di Salvatore Ferragamo, e della sua famiglia, che trasformò Firenze nel riferimento mondiale per il settore. Decenni di successi che hanno segnato il passato, il presente e il futuro del territorio.

La mostra non solo racconta l’eccellenza degli artigiani, ma anche la cultura del presente delle imprese che realizzano in maniera virtuosa un prodotto apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Un percorso che guarda al futuro, per questo il coinvolgimento degli studenti del Liceo del Made in Italy, indirizzo innovativo per una formazione a sostegno delle aziende e delle professionalità necessarie nel settore moda e non solo. Presenti opere pittoriche di Massimo Rigucci, la mostra sarà visitabile fino al 23 febbraio.