"Il mondo come unità e programmazione": il libro di Danilo Breschi

Una serata per scoprire e approfondire il pensiero sociale del filosofo aretino Ugo Spirito. Oggi, alle 18, è in programma la presentazione del libro "Il mondo come unità e programmazione" scritto dal professor Danilo Breschi che sarà ospitata dalla sede dell’Ugl - Unione Generale del Lavoro di Arezzo in via Tortaia 3 e che proporrà un’occasione di riflessione su diverse correnti ideologiche, politiche ed economiche sviluppate nel corso del ‘900.

L’incontro, a partecipazione libera e gratuita, è promosso dalla stessa Ugl per valorizzare la letteratura e l’editoria come strumenti per divulgare la cultura sindacale e per offrire una visione sempre più consapevole degli sviluppi del mondo del lavoro. "Il mondo come unità e programmazione" sarà presentato direttamente dall’autore Breschi, professore associato di Storia del Pensiero Politico presso l’Università degli Studi Internazionali di Roma, autore di numerosi saggi storici e direttore scientifico del semestrale "Il Pensiero Storico. Rivista internazionale di storia delle idee". La sua più recente opera è pubblicata da Edizioni Sindacali e sintetizza la biografia e la filosofia sociale di Spirito nato ad Arezzo nel 1896.