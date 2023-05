"Il mio bacio era un melograno" recital su García Lorca

Prosegue la rassegna Metamorfosi – La grande letteratura si fa teatro al Comunale Giovanni Papini a Pieve Santo Stefano, organizzata da Laboratori Permanenti in collaborazione con il Comune. La rassegna, pensata in armonia con l’attitudine della città insignita come Città che legge, propone spettacoli che hanno come fulcro i libri, le grandi storie, la grande letteratura trasposta a teatro. Stasera alle 21 va in scena "Il mio bacio era un melograno" una coproduzione Laboratori PermanentiFestival delle Nazioni dedicato ai testi di Federico García Lorca a cura di Caterina Casini e Camilla Zapponi con le musiche di Stefano Garau in prima esecuzione assoluta, sul palco Caterina Casini, Massimiliano Auci e il violoncello di Catherine Bruni. Un recital dedicato a Federico Garcia Lorca. Un materiale incandescente, surreale e pieno di tradizione. Parola dopo parola va in scena il suo universo sfaccettato di poeta, cantore, uomo intelligente, spavaldo nello scrivere, capace di utilizzare la lezione del surrealismo senza perdere di vista il valore della parola, di usare la disarmonia come possibilità di modulazione. Passo dopo passo, accompagnano le musiche composte per l’occasione dal Maestro Stefano Garau, che consegnano una partitura sfaccettata e intima. Dopo questo spettacolo la rassegna prosegue a novembre con Moby Dick.