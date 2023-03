Il Mercatale trova una nuova casa I banchi all’ex Galleria del Fiore

di Francesco Tozzi

Il Mercatale si trasferisce, ma solo temporaneamente. È prevista per questa mattina alle 9 l’inaugurazione della nuova sede del mercato coperto degli agricoltori di Montevarchi negli spazi conosciuti come ex Galleria del Fiore, a pochi passi dalla sede abituale di piazza dell’Antica Gora, nell’angolo tra via Trieste e via Gaetano Palloni. Saranno presenti molti dei produttori della rete d’impresa del mercato che presenteranno personalmente i loro prodotti raccontando la storia delle loro aziende. Per l’occasione sarà allestita anche la mostra fotografica a cura dell’associazione Fotoamatori Mochi di Montevarchi, dal titolo "Dietro le quinte del Mercato Coperto". Una giornata di festa e degustazioni per celebrare una vera e propria eccellenza del territorio, che cambia collocazione in attesa della ristrutturazione dei vecchi locali. I lavori inizieranno a breve e la spesa prevista è di circa 1 milione e 250mila euro a carico dei proponenti.

Il progetto, avanzato dalla rete dei produttori con una formula di partenariato pubblico-privato, ha visto l’aggiudicazione di un bando messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole per coprire la somma necessaria all’intervento. In cambio il Comune, proprietario dell’immobile, lo affiderà in concessione ai produttori per 20 anni, ad una cifra simbolica di 1 euro all’anno. Un progetto ambizioso, che in Consiglio comunale è riuscito a mettere d’accordo perfino maggioranza e opposizione. Il piano prevede la demolizione dell’attuale struttura in piazza dell’Antica Gora e la realizzazione di un nuovo stabile su due piani, incentrato sul risparmio energetico e la bioedilizia. A restare invariato sarà l’assetto storico del Mercatale, con le aziende agricole valdarnesi che esporranno i propri prodotti di filiera corta.

In più ci sarà spazio per una sala formazione dedicata ai giovani e uno spazio adibito alla somministrazione, rendendo dunque il mercato coperto un luogo di trasformazione delle materie prime a chilometro zero in cibo e bevande da consumare sul posto. "L’amministrazione - ha spiegato l’assessore alla promozione del territorio Sandra Nocentini - è stata fin dall’inizio al fianco dei produttori, che con questo progetto andranno a valorizzare un immobile del centro storico e accresceranno il valore del patrimonio enogastronomico non solo di Montevarchi, ma di tutto il Valdarno. Insieme siamo riusciti a portare a casa un grandissimo risultato, e per questo ringrazio anche gli uffici comunali per l’importante lavoro svolto". Se in una realtà come quella di Arezzo il mercato delle Logge del Grano chiude, a Montevarchi il Mercatale non lascia, ma raddoppia.