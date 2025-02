Il "Maestro" di tutti gli aretini guida i suoi affluenti

Nel nostro territorio scorre un fiume dal nome particolare: il Maestro della Chiana! Ma questo maestro cosa insegna? Noi alunni, incuriositi, non avendo trovato spiegazioni in giro, abbiamo dato una nostra interpretazione: mentre il fiume Chiana (noto come Clanis) era un corso d’acqua naturale che attraversava la Val di Chiana e sfociava nel Tevere, il Canale Maestro è un’opera artificiale realizzata per bonificare la valle. Secondo noi, come un maestro in classe detta delle regole ai suoi alunni, allo stesso modo il "Maestro" regola i suoi affluenti raccogliendo le acque della la Val di Chiana. Il canale, realizzato in diverse fasi con un contributo significativo dell’ingegner Fossombroni, inizia dal lago di Montepulciano e termina alla Chiusa dei Monaci per poi sfociare in Arno. La Chiusa dei Monaci è un’opera che fu edificata intorno al 1100 per sfruttare l’energia idrica e regolare il deflusso delle acque. Abbiamo riflettuto circa l’importanza del fiume e di quanto sia essenziale mantenere il suo ecosistema grazie all’intervento in classe della presidente del Consorzio di Bonifica Alto Valdarno 2 che, con competenza e passione, ci ha fatto conoscere i diversi enti che si occupano della salvaguardia del territorio. Ci ha colpito il fatto che durante la pulizia del fiume sono stati trovati rifiuti di tutti generi, addirittura un’automobile, motorini, lavatrici!! Tutti, anche noi bambini nel nostro piccolo, dobbiamo fare la differenza con comportamenti rispettosi e corretti al fine di tutelare il nostro ambiente.