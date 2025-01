Il GS Avis Montevarchi premiato alla Festa del Ciclismo

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Il 2024 sarà ricordato come un anno indimenticabile per il Gruppo Sportivo Avis di Montevarchi. "La stagione appena conclusa ci ha regalato emozioni uniche e risultati straordinari, che hanno superato anche le più rosee aspettative", hanno detto i dirigenti dell'associazione, che il 10 gennaio scorso sono stati premiati in occasione della Festa del Ciclismo, che si è svolta alla presenza del governatore della Toscana Eugenio Giani e dell'assessore allo sport del Comune di Firenze Letizia Perini. I riconoscimenti sono andati sia alla società valdarnese che agli atleti. Sono stati poi ricordati i successi ottenuti lo scorso anno: Yuri Finotello e Luca Giovannoni hanno dominato rispettivamente il Circuito Terre d’Etruria, il Circuito Toscano e il Circuito Terre dei Medici, portando la squadra rossoblù tra le premiate in tutte e tre le competizioni. Con una performance straordinaria, Tommaso Dilaghi ha invece conquistato il titolo di campione toscano di Cicloturismo 2024. Grazie al contributo di tutti i suoi componenti, il GS Avis ha trionfato anche nella classifica a squadre, aggiudicandosi il titolo di Società Campione Toscana. Ci sono poi riconoscimenti societari.

Il GS Avis è stato premiato per l'organizzazione della Cicloturistica "Città di Montevarchi", riconosciuta come una delle manifestazioni più riuscite a livello regionale. Inoltre, è stato sottolineato l' impegno dell'associazione nella promozione della donazione del sangue e nell'inclusione, ed è quindi arrivato il premio "Solidarietà". “Guardiamo al futuro con entusiasmo. – ha detto Franco Tofanelli - presidente del gruppo - La Cicloturistica Avis Città di Montevarchi nel 2025 sarà valida per il campionato regionale a squadre e nuovamente per il Citerium Tricolore Uisp, manifestazione a carattere nazionale, confermando il nostro ruolo di protagonista nel panorama cicloturistico italiano e della Uisp". “Un'annata da incidere nella storia! – le parole di Gabriele Checcaglini del Direttivo - Il 2024 è stato un anno magico, un'annata che difficilmente potrà essere eguagliata. Ma la nostra ambizione è quella di continuare a crescere, a migliorare e a raggiungere nuovi traguardi". “Un ringraziamento speciale va a tutti gli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai volontari che hanno reso possibile questo straordinario risultato - ha concluso Raffaele Calafiore - presidente dell'Avis di Montevarchi - Insieme, abbiamo scritto una pagina indelebile nella storia del nostro Gruppo Sportivo.”