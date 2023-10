Il grande festival della fotografia a CORTONA fa ventiseimila visitatori

Chiude con 26 mila visitatori la 13esima edizione di Cortona On The Move. Il festival di fotografia internazionale raggiunge un nuovo importante traguardo dando forza al progetto anche per gli anni a venire. 3 mesi di evento, 26 mostre, 30 artisti coinvolti, 2 premi riservati ai giovani talenti (Cortona On The Move Award, nato per supportare i fotografi nello sviluppo e nella produzione delle loro opere e la 1° edizione del Premio Vittoria Castagna, rivolto ai giovani che operano nell’ambito del marketing e comunicazione per la produzione culturale). Quanto alla provenienza del pubblico la maggior parte è italiana, circa il 70% del totale, provenienti soprattutto da nord e centro Italia. Non mancano nemmeno tanti stranieri in particolare da Inghilterra, Belgio, Svizzera, Stati Uniti e Canada. Importante anche la fetta di cortonesi: ben 2200. Il festival è stato inoltre visitato da oltre 155 giornalisti accreditati, provenienti da tutto il mondo. Particolarmente intensi i momenti dell’inaugurazione, quando a Cortona si sono riuniti i più grandi esperti del mondo della fotografia, e il mese di settembre, con un picco di presenze nell’ultimo weekend. Già annunciata la data 2024: si partirà giovedì 11 luglio con l’inaugurazione di Cortona On The Move numero 14. "I risultati raggiunti premiamo il nostro impegno nel portare la fotografia al centro della proposta culturale nazionale", conferma con soddisfazione Veronica Nicolardi, direttrice di Cortona On The Move. "Sentiamo forte la responsabilità di essere tra i principali festival in Europa dedicati a questa arte e le scelte che ogni anno facciamo sul tema, gli artisti, le collaborazioni sono volte a mantenere alto il livello e a migliorarci di anno in anno".

Laura Lucente