Il golf diventa inclusivo. Il servizio a Cavriglia

Ieri mattina è stato firmato un accordo che farà decollare un progetto sociale di grande impatto, che consentirà di praticare golf inclusivo nelle terre dove un tempo si scavava la lignite, nel comune di Cavriglia. A sottoscrivere l’intesa Leno Chisci presidente de Le Miniere golf club Ssd e Elena Gatteschi presidente della cooperativa sociale Koinè. Sarà favorita la pratica sportiva del golf tra le persone fragili. Non solo: sono previsti anche corsi di formazione per la manutenzione delle aree verdi e delle strutture del club. E quindi inserimenti lavorativi. "L’incontro tra il mondo Koinè, fatto di una gamma di servizi e progetti di tipo sociale-educativo-riabilitativo che quotidianamente coinvolge circa 3.000 persone tra asili, Rsa, centri diurni e servizi territoriali e la Società sportiva dilettantistica Le Miniere golf club impegnata da sempre nel promuovere in tutte le fasce d’età, con o senza fragilità, la disciplina sportiva del golf può rappresentare una straordinaria opportunità per realizzare nuovi progetti di socializzazione e abilitazione per alcune di queste persone", hanno detto Chisci e Gatteschi. Previste uscite giornaliere in visita al Club di gruppi con la possibilità di conoscere le diverse attività e fruire degli spazi di aggregazione e socializzazione. Piccoli gruppi di ragazzi adolescenti possono poi essere avvicinati alla pratica sportiva accompagnati da un educatore della cooperativa e da un maestro del golf club. Era presente anche il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni. "Questo è un luogo unico in Italia. Abbiamo valorizzato una vasta area destinandola a turismo e sport con circuiti ciclopedonali, percorsi benessere, centro polivalente, parco giochi", ha detto, soddisfatto.