Il Galli perde con il Costa Masnaga. Brutto passo falso

Arezzo, 18 marzo 2024 – Finisce nel peggiore dei modi in Lombardia sul parquet del Costa Masnaga. La Polisportiva Galli non riesce ad aver la meglio delle padrone di casa, brave e più lucide nella frazione decisiva dopo che la formazione di Garcia era tornata a contatto. Nel finale arriva anche la beffa, con Costa Masnaga che ribalta anche la differenza canestri. Costa Masnaga: Ravelli, Allievi, Bernardi, Pappalardo, Tibè San Giovanni Valdarno: Reggiani, Rossini, De Cassan, Bocola, Petrova. Parte bene la formazione di coach Garcia, mandando subito a segno Rossini Bocola e De Cassan. Immediata risposta Pappalardo-Tibè, mentre è Ravelli a firmare il primo break con la tripla del 12-6. Lazzaro replica ugualmente (12-10), con le due squadre che continuano a rispondersi punto su punto con la prima frazione in archivio 18-17. Anche nel secondo quarto la musica è la stessa: Mioni prima (18-19) e Bocola poi (24-25) firmano il sorpasso, ma è l’equilibrio che continua a regnare e sono Caloro e Pappalardo a rimettere avanti le lombarde sul 29-27.

Streri fa più tre esterno (29-32), ma Allievi e Bernardi si prendono la scena decretando il 36-35 all’intervallo. Nella terza frazione Costa prova subito l’allungo con Allievi e Pappalardo (40-35), ma Rossini e Mioni tengono in scia le toscane sul 40-39. La numero dieci firma anche il sorpasso (42-43), ma N’Guessan impatta dalla lunetta. Il finale di quarto è però tutto della Limonta: break di 12-2 con Caloro e N’Guessan in evidenza con la formazione di casa che scappa sul 55-45. Nell’ultimo periodo coach Garcia trova buone risposta da Lazzaro e Mioni, le ultime a mollare. Sono loro infatti a creare il break che rimette in scia la squadra (57-52) ma è solo un lampo nel buio e una tripla di Caloro (60-53) e due canestri in fila di Bernardi (65-55) chiudono i conti. Il finale è ancora più amaro, con Costa Masnaga che ribalta anche il doppio confronto vincendo 70-59.

CLV-Limonta Costa Masnaga – Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 70 – 59 (18-17, 36-35, 55-45, 70-59)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Ravelli* 7 (1/3, 1/4), Cibinetto NE, Osazuwa 2 (1/1 da 2), Caloro 11 (1/1, 3/9), Gorini, Razzoli NE, Piatti 9 (4/4, 0/1), N’guessan 5 (2/5 da 2), Allievi* 11 (3/10, 0/1), Bernardi* 10 (4/5 da 2), Pappalardo* 9 (3/4, 1/2), Tibè* 6 (1/4, 1/1). Allenatore: Andreoli L. Tiri da 2: 20/37 – Tiri da 3: 6/20 – Tiri Liberi: 12/18 – Rimbalzi: 42 12+30 (Allievi 9) – Assist: 21 (Allievi 5) – Palle Recuperate: 9 (Tibè 4) – Palle Perse: 22 (Allievi 4)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Streri 7 (1/4, 1/1), Nasraoui NE, Rossini* 13 (3/8, 1/4), Azzola NE, Bevilacqua NE, Reggiani* 1 (0/4, 0/2), Lazzaro 9 (2/4, 1/6), Mioni 17 (8/12 da 2), Petrova* 2 (1/1 da 2), Bocola* 4 (2/6, 0/2), De Cassan* 6 (1/2 da 3). Allenatore: Garcia Fernandez J. Tiri da 2: 17/39 – Tiri da 3: 4/17 – Tiri Liberi: 13/21 – Rimbalzi: 30 9+21 (De Cassan 8) – Assist: 14 (Reggiani 5) – Palle Recuperate: 10 (De Cassan 5) – Palle Perse: 21 (De Cassan 6)