Il Fermi affidato al preside Librizzi

Maurizio Librizzi è il nuovo dirigente dell’Isis Enrico Fermi di Bibbiena. Librizzi è anche il dirigente dell’Istituto comprensivo dell’Alto Casentino ed è stato dirigente in reggenza del Galilei di Poppi nel 2021. Adesso guarda al futuro dell’istituto che gli è stato affidato con grande ottimismo e attenzione: "E’ la scuola più importante del Casentino. Il momento storico che stiamo attraversando tra crisi demografica e economica non è dei migliori, ma è proprio in questi momenti che dobbiamo dare di più".

E già ha in mente due nuovi indirizzi formativi per i giovani del Casentino ovvero indirizzo moda e biotecnologie.

Il dirigente ha poi spiegato nel dettaglio quali sono i due indirizzi.