Il Fascismo da movimento a regime nel territorio aretino, l’incontro

Il ciclo di conferenze "Il Fascismo da movimento a regime nel territorio aretino, 1914-1926", organizzato dalla Società storica aretina con il patrocinio del Comune di Arezzo, prosegue oggi alle 17,30 all’Auditorium Ducci di via Cesalpino, Mario Parigi parlerà della gestione degli enti locali cortonesi da parte del Fascismo. Curato da Luca Berti, il ciclo di conferenze si propone di mettere a fuoco le drammatiche vicende che nell’arco di una dozzina di anni portarono il Fascismo a prendere il potere, con la violenza e con la connivenza delle istituzioni e dei cosiddetti "poteri forti", e ad assumere il controllo degli enti locali nel territorio aretino. Alle elezioni amministrative di Cortona del 22 novembre 1922, subito dopo la "marcia su Roma", alle quali non presero parte socialisti, popolari e democratici, i fascisti fecero la parte del leone all’interno del ‘listone’ del Blocco nazionale, ottenendo 15 dei 30 consiglieri comunali. Gli altri andarono a liberali, combattenti ed agrari. Si ebbe così un’Amministrazione fascista, con sindaco il capitano Montagnoni, che succedette alla precedente giunta socialista. Gli anni seguenti furono caratterizzati dall’emarginazione dei liberali e dall’isolamento dei pochi socialisti rimasti. Alle ‘politiche’ del 1924 le opposizioni si presentarono, ma il fascismo ottenne la straripante maggioranza dei voti (76,6%). Nelle sue ricerche il relatore si è avvalso di documenti conservati nell’Archivio Centrale dello Stato di Roma, nell’Archivio di Stato di Arezzo, in quello comunale di Cortona e di fonti giornalistiche. Mario Parigi, già commissario capo della Polizia di Stato, si è laureato in Lettere e in Scienze storiche e filosofiche presso l’Università degli Studi di Siena. Membro dell’Accademia etrusca di Cortona, della Società storica aretina, dell’Accademia Petrarca di Arezzo e della Fondazione "Nicodemo Settembrini" di Cortona, alterna l’attività di giornalista con la ricerca storica. Ingresso libero.