Il fascino delle Balze. Attrazione per turisti

Un portale nuovo di zecca dedicato alle Balze che fecero da sfondo alla Gioconda, il capolavoro di Leonardo Da Vinci. E’ la nuova iniziativa realizzata dall’Ambito Turistico del Valdarno Aretino per promozionare un angolo particolarmente suggestivo del territorio, tanto da meritare l’appellativo di "Monument Valley" della Toscana. Il sito web secondo i promotori si prefigge di rappresentare uno strumento ricco di contenuti e in grado di offrire tutte le informazioni necessarie per programmare visite ed escursioni alla scoperta dell’area naturalistica. Cliccando su lebalze.visitvaldarno.com e navigando in particolare sulle pagine di visitvaldarno.com, infatti, gli utenti potranno approfondire la conoscenza delle formazioni geologiche, nella preistoria sponde del lago pliocenico che copriva la valle attuale, assieme a narrazioni coinvolgenti e ad una guida completa agli itinerari disponibili. Testimonianze di un passato antichissimo, dunque, svelate servendosi del digitale in virtù della collaborazione dell’agenzia di comunicazione Studiowiki. Un’attenzione speciale è riservata ai filmati girati grazie all’utilizzo di un drone acrobatico, capace di catturare da ogni prospettiva la bellezza dell’oasi, considerata a ragione una delle colonne portanti del pacchetto attrattivo predisposto a livello comprensoriale per i turisti italiani e stranieri che anche quest’anno sono giunti in massa nei centri tra Chianti e Pratomagno. "Grazie alle politiche svolte dalle amministrazioni comunali – ha affermato Paolo Nannini, sindaco del Comune di Bucine capofila dell’Ambito - oggi abbiamo una strategia di marketing che comincia a prendere corpo attraverso la definizione dei nostri attrattori e la costruzione di prodotti turistici".