Il dottor Pierluigi Rossi prossimo relatore. Già definito il calendario per l’anno nuovo

Il viaggio nell’educazione civica, promosso dall’associazione "Tra Tevere e Arno", presieduta dal dottor Stefano Tenti, oggi presenta il penultimo appuntamento del 2023, quello tenuto dal giornalista Claudio Repek. L’anno si concluderà con l’incontro presieduto dal dottor Pierluigi Rossi in programma il prossimo 18 dicembre. Il viaggio tra le scuole di Arezzo e provincia proseguirà anche nell’anno nuovo, con il solito obiettivo: vale a dire quello di rendere i ragazzi cittadini consapevoli e appassionarli alla cosa pubblica.

Gli incontri promossi dall’associazione spaziano dalla storia del Novecento e delle dottrine politiche, alla sociologia, dalla geopolitica, alla sostenibilità energetica fino all’economia e alla comunicazione.

Venti gli appuntamenti proposti dalla scuola di educazione civica, tenuti da altrettanti relatori di eccezione, aretini, che si sono dimostrati autentici "big", ognuno nel proprio campo. Alcuni incontri si sono già tenuti in Fraternita e nei vari istituti che hanno deciso di prendere parte a questo importante progetto. Un’avventura che si snoderà per tutto l’anno scolastico e che dà la possibilità a tutti di immergersi nell’educazione civica per comprenderne la sua importanza nella formazione di cittadini consapevoli e attivi.

Gli incontri sono rivolti agli alunni del triennio delle scuole superiori, agli insegnanti, agli universitari e a chiunque fosse interessato alla vita politica, sociale ed economica. Oggi intanto appuntamento sulla storia di Arezzo e dei suoi sindaci, dal 1946 fino ai giorni nostri.

G.P.