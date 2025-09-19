Il dj Fargetta stasera a Montagnano per la Sagra della Nana

Il dj Fargetta a Montagnano per la Sagra della Nana 2025. La tradizionale festa di fine estate, giunta alla cinquantatreesima edizione, iniziata ieri proseguirà fino a domenica 21 settembre e da giovedì 25 a domenica 28 settembre quando nel piccolo paese della Valdichiana verrà rinnovato un format ormai consolidato e apprezzato dove la proposta gastronomia sarà abbinata a occasioni di intrattenimento, divertimento e svago per tutte le età.

Tra i momenti più attesi rientra la serata-evento alle 22 di stasera dove sarà possibile ballare con la musica di uno dei più amati disc jockey, produttori discografici e conduttori radiofonici del panorama nazionale: Mario Fargetta, noto anche come Get Far e come anima del Deejay Time di Radio Deejay. L’appuntamento trasformerà la piazza di Montagnano in una grande discoteca a cielo aperto, con atmosfere cariche di energia, emozioni e suggestioni per riportare nel cuore degli anni d’oro della dance italiana e internazionale.

La serata con Fargetta, a ingresso libero, rappresenta il cuore delle proposte strutturate dallo Spazio Enjoy della Sagra della Nana. Il programma di dj set ed eventi rivolti anche per i più giovani prevede la serata Old School Royalty con Gianluca Ghezzi e Francesco Irrera domani e lo Special Sunday Sound con dj Pax & Aix di domenica 21 settembre, poi sono previsti la Tropic Night di giovedì 25 settembre, la Underground Ritual di venerdì 26 settembre, i ritmi reggaeton, R&B, trap e hip-hop di Nanacita di sabato 27 settembre e la conclusione del Closing Night di domenica 28 settembre.

Un parallelo cartellone permetterà di ballare in piazza con la musica delle grandi orchestre-spettacolo italiane che porteranno tradizione e coinvolgimento a Montagnano, arricchendo la Sagra della Nana con sonorità popolari capaci di unire generazioni diverse e di creare un’atmosfera di festa condivisa. I balli saranno aperti stasara con l’orchestra Roberto Polisano, domani con l’orchestra Omar Codazzi.