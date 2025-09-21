Al matrimonio suona un complessino da milioni di dischi: Jovanotti e Tiziano Ferro, che show

Cortona (Arezzo), 21 settembre 2025 – Al centro della cerimonia c’era l’amore che si celebrava tra Emiliano e Marina, in un matrimonio ricco di emozioni. Ma la festa nuziale si è trasformata in uno show internazionale, con Jovanotti e Tiziano Ferro, quest’ultimo da tempo lontano dalle scene, che hanno improvvisato uno show da sogno. Una “band” da milioni di dischi sommati insieme.

E chissà che questo concerto improvvisato non si trasformi un giorno in un progetto artistico vero. Accade a Cortona nella giornata di sabato 21 settembre, quando Emiliano Segatori, assistente artistico dello stesso Jovanotti, si è sposato con la compagna Marina.

Fiori d’arancio ai quali era presente anche Tiziano Ferro perché Segatori collabora anche con il cantautore di Latina. Jovanotti ha tra l’altro celebrato il matrimonio civile, con tanto di fascia tricolore. Vestito con cappello a tesa larga e completo bianco, Lorenzo era visibilmente emozionato.

Due momenti del matrimonio celebrato da Jovanotti a Cortona. Tra gli invitati Tiziano Ferro

La magia musicale si è compiuta nel locale scelto dagli sposi per il banchetto. Dopo aver consumato il ricco menu, Lorenzo e Tiziano Ferro sono saliti sul palco. E sono iniziati i duetti. Uno spettacolo irripetibile per gli invitati, già emozionati per il matrimonio stesso. E il repertorio è stato tra i più vari. In scaletta, non a caso, anche canzoni di Raf, un altro degli artisti di Segatori che però non era presente a causa di precedenti impegni al concerto in ricordo di Pino Daniele.

Saturnino mette i dischi alla festa di matrimonio

Nel repertorio non sono mancate le canzoni di Jovanotti. In particolare “Penso Positivo”. Ma anche “Ragazzo fortunato”, con Tiziano Ferro scatenato a cantare e l’amico Lorenzo alla chitarra. Tra gli ospiti a ballare, anche Saturnino, storico componente della band musicale dell’artista di Cortona.

Jovanotti, Tiziano Ferro e Saturnino durante la festa di matrimonio a Cortona

E e da una parte lo show principale è avvenuto dopo il banchetto, c’era stato un gustoso pre-show, con i due artisti che davanti alla consolle hanno cantato i successi di Tiziano Ferro. Una sorta di staffetta insomma, per un matrimonio indimenticabile per gli sposi.