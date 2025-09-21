Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Arezzo
CronacaCorso barman inclusivo. Già formati 30 ragazzi
21 set 2025
FRANCESCO TOZZI
Cronaca
Corso barman inclusivo. Già formati 30 ragazzi

Al Caffè Paradiso la disabilità non è un limite: l’iniziativa insieme a Confesercenti. Il 7 ottobre via alle lezioni.

Si tratta ormai di un appuntamento fisso nel calendario della formazione per persone diversamente abili

Si tratta ormai di un appuntamento fisso nel calendario della formazione per persone diversamente abili

TERRANUOVAPronta a partire la quarta edizione del corso barman inclusivo, un’esperienza che si rinnova dopo la grande partecipazione degli anni scorsi. Il ciclo di lezioni riservato a persone con disabilità si terrà al Caffè Paradiso di Terranuova in collaborazione con Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti, e la novità di quest’anno è il patrocinio della Conferenza dei sindaci del Valdarno. Le lezioni inizieranno martedì 7 ottobre e si terranno nel locale di via Poggilupi 958/C. Ci saranno nove lezioni settimanali, ogni martedì dalle 20 alle 22. In classe, i partecipanti potranno imparare la teoria e mettere in pratica le tecniche di preparazione del caffè, i cocktail classici e le abilità necessarie per servire al tavolo e interagire con i clienti. "Dopo il successo delle tre edizioni precedenti – ha affermato Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso – sono felice di presentare con orgoglio la quarta edizione del corso barman inclusivo riservato alle persone con disabilità. È un progetto che ho avviato da alcuni anni e che continuo a portare avanti con passione. Sono contento di poter trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e di offrire un percorso formativo che regala momenti di relazione e socializzazione. Questa edizione, oltre alla storica collaborazione con Confesercenti, si arricchisce del patrocinio della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno".L’evento è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario della formazione per persone diversamente abili. Offre loro la possibilità di imparare i segreti del mestiere di barman, aprendo le porte al mondo del lavoro e, allo stesso tempo, creando opportunità per socializzare con i clienti. Negli anni passati sono stati formati 30 ragazzi con disabilità.

