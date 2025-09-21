Corso barman inclusivo. Già formati 30 ragazzi

TERRANUOVAPronta a partire la quarta edizione del corso barman inclusivo, un’esperienza che si rinnova dopo la grande partecipazione degli anni scorsi. Il ciclo di lezioni riservato a persone con disabilità si terrà al Caffè Paradiso di Terranuova in collaborazione con Cescot, l’agenzia formativa di Confesercenti, e la novità di quest’anno è il patrocinio della Conferenza dei sindaci del Valdarno. Le lezioni inizieranno martedì 7 ottobre e si terranno nel locale di via Poggilupi 958/C. Ci saranno nove lezioni settimanali, ogni martedì dalle 20 alle 22. In classe, i partecipanti potranno imparare la teoria e mettere in pratica le tecniche di preparazione del caffè, i cocktail classici e le abilità necessarie per servire al tavolo e interagire con i clienti. "Dopo il successo delle tre edizioni precedenti – ha affermato Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso – sono felice di presentare con orgoglio la quarta edizione del corso barman inclusivo riservato alle persone con disabilità. È un progetto che ho avviato da alcuni anni e che continuo a portare avanti con passione. Sono contento di poter trasmettere ai partecipanti le competenze necessarie per entrare nel mondo del lavoro e di offrire un percorso formativo che regala momenti di relazione e socializzazione. Questa edizione, oltre alla storica collaborazione con Confesercenti, si arricchisce del patrocinio della Conferenza zonale dei sindaci del Valdarno".L’evento è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario della formazione per persone diversamente abili. Offre loro la possibilità di imparare i segreti del mestiere di barman, aprendo le porte al mondo del lavoro e, allo stesso tempo, creando opportunità per socializzare con i clienti. Negli anni passati sono stati formati 30 ragazzi con disabilità.