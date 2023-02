Il design protagonista a Italia legno energia, artigiani aretini "arredano" le stufe

Fiera

Arezzo, 9 febbraio 2023 – Stufe e caminetti fanno anche design, e non portano solo risparmio – in tempo di caro-bollette –, efficienza energetica e rispetto per l’ambiente. Progetto Fuoco, la fiera la più importante al mondo del settore del riscaldamento da biomasse, in occasione di Italia Legno Energia, l’evento fieristico in programma dal 9 all’11 marzo alla Fiera di Arezzo, lancia un’area dedicata al design, in collaborazione con Confartigianato Imprese Arezzo.

Saranno infatti le aziende artigiane della città toscana che ospita la fiera le protagoniste dell’area espositiva, ricavata all’interno del padiglione 7. Qui, alcune selezionate aziende toscane leader nel settore dell’arredamento realizzeranno ciascuna uno spazio progettato ad hoc in cui, simulando gli interni di un’abitazione, sarà inserita una stufa o un caminetto di una delle aziende leader del mercato. Le ambientazioni, dunque, saranno studiate per valorizzare le caratteristiche e i valori estetici del prodotto.

“Far dialogare design e mondo del fuoco è un’esigenza sempre più sentita da parte degli operatori del settore – afferma Raul Barbieri, direttore generale di Piemmeti, la società di Veronafiere che organizza Italia Legno Energia e Progetto Fuoco –. Infatti, stufe e caminetti rappresentano elementi d’arredo che devono inserirsi in maniera armonica nel contesto architettonico in cui si collocano. Il 70% delle stufe in Europa sono progettate e costruite da aziende italiane: mettere in contatto i produttori con la sapienza degli artigiani è un valore aggiunto che va a vantaggio di tutto il comparto”.

“Confartigianato Arezzo ha accolto con entusiasmo l’invito del Direttore Barbieri a partecipare a questa iniziativa – afferma il Presidente della federazione Legno e Arredo Leonardo Fabbroni – che consente alle nostre imprese associate di sperimentare ambienti esclusivi e collaborare con le più prestigiose aziende del settore produttrici di camini e stufe. Per noi artigiani – prosegue Fabbroni – sarà un appuntamento stimolante e ci consentirà di offrire ai visitatori le nostre proposte di arredamento all’interno di una delle Fiere di settore più prestigiose d’Italia”.