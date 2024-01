Il contagio corre, prevista un’impennata di casi

Il contagio corre: farmacie prese d’assalto per i prodotti necessari a curare l’influenza, medici di base in super lavoro per gestire la richiesta dei pazienti alle prese con il virus di stagione. È il quadro che emerge in queste settimane a cavallo tra il vecchio e nuovo anno. Ma lo scenario, non è destinato a grandi mutamenti, almeno per i prossimi giorni. Anzi, gli specialisti prevedono un’impennata di casi, mettendo sul piatto della bilancia due variabili con un effetto abbastanza immediato sulla popolazione chiusa in casa con l’influenza o al Pronto soccorso per i casi più gravi. Il primo elemento di valutazione si basa sul fatto che durante le feste, le persone si sono incongtrate, tra pranzi e cenoni, e magari gli effetti del contagio potrebbero palesarsi a breve. L’altro elemento riguarda il rientro a scuola degli studenti, la prossima settimana, che potrebbe incrementare i casi in maniera esponenziale. Due fattori che combinati insieme possono funzionare da carburante per il motore dell’influenza. Che gira a pieno ritmo.

LuBi