Il Concerto di Natale di Flame Parade stasera al teatro di Cavriglia

Ultimo appuntamento per la rassegna Materiali In Scena 2024, organizzata dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori: questa sera alle ore 21.15 al Teatro Comunale di Cavriglia, verrà presentato "True Love Will Find You In The End" ("Il vero amore alla fine ti troverà"), l’inedito e speciale Concerto di Natale di Flame Parade.

Dopo un lungo tour nazionale e internazionale organizzato per promuovere il loro ultimo album "Cannibal Dreams", Flame Parade tornano a casa per l’ultimo concerto dell’anno, con uno spettacolo unico in teatro. Con la regia di Pierfrancesco Bigazzi e le intallazioni visual curate da Lorenzo Boscucci con la partecipazione straordinaria di Giulio dell’Aquila, racconteranno, insieme alla loro band allargata The Cosmic Zoo, un viaggio tra amore, speranza e la potenza universale della musica.

Un’insolita esperienza narrata attraverso i pezzi originali della band e arricchita da arrangiamenti di artisti come Elvis Presley, Lou Reed, The Cure e altri. Flame Parade sono formati da Marco Zampoli voce e chitarra, Letizia Bonchi voce, tastiere, violino, Francesco Agozzino chitarra, Mattia Calosci basso, con Damien Carlucci alla batteria.

Con un inizio new folk e il loro attuale rock costellato di dream-pop e atmosfere dilatate, hanno all’attivo tre album, alcuni singoli, diversi video d’arte e la partecipazione a un numero notevole di concerti.

Un successo confermato anche da un forte profilo internazionale fino a ricevere l’invito, per il marzo del 2025, al prestigioso New Colossus Festival di New York.

L’importante lavoro di Flame Parade rappresenta ancora una volta la ricchezza della creatività musicale presente nel Valdarno. È una produzione Materiali Sonori.