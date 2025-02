Il Colonna fa il pieno di iscritti. Scuole valdarnesi col vento in poppa. Calano l’Itis, il liceo Redi e l’Artistico

Vola il liceo Colonna ad Arezzo che in provincia si assesta al terzo posto, dopo due istituti del Valdarno: i licei Giovanni da San Giovanni e l’Isis Valdarno. Con la chiusura, il 10 febbraio, delle iscrizioni agli istituti superiori, è tempo di classifica. Sono dati definitivi, fanno sapere dall’ufficio scolastico provinciale, a cui si potrebbero aggiungere le ultimissime domande dei ritardatari che il Ministero continuerà ad accettare per qualche giorno, ma che rischiano di far ballare i numeri solo nell’ordine di poche unità. Al momento sono 3284 gli iscritti in tutta la provincia, un piccolo esercito di giovanissimi che hanno affrontato uno dei scogli più difficili, quello del passaggio dalla scuola media alle superiori con relativa scelta dell’istituto in cui saranno impegnati per i prossimi, importanti, cinque anni della loro vita.

E così ecco la classifica, se così si può definire, a livello provinciale che vede, anche quest’anno i licei Giovanni da San Giovanni al comando con 334 iscritti, 4 in meno rispetto allo scorso anno. Segue l’Isis Valdarno con 308 iscritti, con un balzo di 28 inscritti.

Ma se di balzo vogliamo parlare, dobbiamo andare ad Arezzo. Tra le scuole superiori del capoluogo è il Liceo Vittoria Colonna, il primo istituto aretino con 307 iscritti. Lo scorso anno erano 245, quindi ben 62 in più, con un aumento di circa il 25%. Segue il liceo artistico con 271 iscritti, in calo di 38 unità. Subito dietro il liceo Redi con 266 iscrizioni rispetto alle 284 dello scorso anno. Rimanendo sempre ad Arezzo ecco l’Itis Galilei con 357 iscritti, 11 in meno. Si torna in provincia all’Iiss Varchi dove le iscrizioni sono pressappoco costanti: 229 rispetto alle 227 dello scorso anno. Impennata, invece per l’Iiss città di Sansepolcro: 207 rispetto alle 142. Segue l’Iiss Giovanni da Castiglione con 191 iscrizioni, 15 in più. Bel risultato anche per l’Iiss Galilei di Poppi che passa da 109 iscritti dello scorso anno a 141. Il segno meno invece si abbatte sul Fossombroni, che passa dai 182 ai 137 iscritti.

L’Iiss Signorelli di Cortona aumenta di 17 iscrizioni, da 111 a 128. Perde il liceo Petrarca di Arezzo: con 106 iscrizioni rispetto alle 118 dello scorso anno. Passando a Bibbiena, l’Iiss Fermi perde, quest’anno sono 90 le iscrizioni rispetto alle 110 dello scorso anno. Segue: L’Iiss Vegni: da 84 a 87. Il Margaritone passa da 110 iscritti a 83. Seguono: OM. Marcelli che guadagna 9 iscritti: sono 60 e infine anche l’OM Fanfani Camaiti ne guadagna 7, passando da 37 a 44.