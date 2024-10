Il cinema per tutti. Poti Pictures Studios. La scuola di recitazione per persone disabili

"Alla soglia dei 20 anni di attività, i Poti Pictures Studios, a lungo immaginati e pensati nelle nostre fantasie, prendono finalmente vita - ha detto Daniele Bonarini, regista e ideatore della Poti Pictures durante l’inaugurazione del primo polo cinematografico interamente dedicato alla formazione e alla sperimentazione sul set per persone con disabilità intellettive e relazionali, con sede in via de Cappuccini ad Arezzo - Ci siamo spesso interrogati su come potevamo continuare a dare spazio agli attori formati presso la Poti Pictures Academy, a come strutturare tutte le conoscenze e le relazioni che in questi anni abbiamo instaurato con il mondo del cinema e come potevamo rispondere a quel bisogno grande che c’è di dare voce e dignità alle persone con disabilità nel mondo della comunicazione mainstream. Gli Studios, vogliono essere tutto questo". All’inaugurazione, hanno partecipato, tra gli altri, il Vice Sindaco Lucia Tanti, il Vescovo di Arezzo Monsignor Andrea Migliavacca e gli attori della casa di produzione cinematografica aretina, l’unica al mondo che realizza prodotti cinematografici professionali con attori che hanno disabilità intellettive e relazionali.

Il Presidente della cooperativa sociale ‘Il Cenacolo’, Massimo Paoletti, ha definito il progetto: "nuovo Umanesimo culturale", sottolineando l’obiettivo di sfidare gli stereotipi sulla disabilità e promuovere un modello di inclusione reale. "Saranno un luogo di confronto e sperimentazione. Un progetto bello, rivoluzionario, importantissimo", ha detto l’attrice Claudia Gerini, madrina della casa cinematografica aretina, nel suo video messaggio. Gli ‘Studios’ ampliano il progetto della Poti Pictures. Grazie anche al supporto di partner come IKEA Firenze, Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo e Banca Tema, i nuovi spazi sono attrezzati, infatti, per ospitare laboratori permanenti, segnando così un importante traguardo sia per la città di Arezzo che per il mondo del cinema. La finalità è quella di creare opportunità professionali e artistiche per persone spesso escluse dai settori lavorativi e culturali. Durante l’inaugurazione, è stata presentata anche la nuova classe della Poti Pictures Academy, la scuola di cinema nata in collaborazione con il Comune di Arezzo, Fondo di Beneficenza Intesa Sanpaolo, Consorzio Coob e Fondazione CR di Firenze. "Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la sfida di dare vita ad una Academy che ha come obiettivo la formazione di persone con disabilità intellettiva nel settore cinematografico - ha aggiunto il Vice Sindaco Lucia Tanti - La Poti non è soltanto una esperienza nell’ambito delle diverse abilità, ma è proprio un paradigma nuovo di approccio e sensibilità". La giornata si è conclusa con attività varie, proiezioni e Masterclass con il noto attore Giovanni Calcagno, il produttore Salvatore Lizzio e gli attori della Poti Pictures.