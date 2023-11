Il cimitero dei rottami. Batterie e gomme a terra. Viaggio tra camper e auto abbandonati in città

Non mancano i casi ad Arezzo di veicoli parcheggiati a tempo indeterminato in alcune aree di sosta. Segnalazioni che arrivano da più parti per chiedere maggiore attenzione contro una forma di degrado e malducazione, soprattutto quando i veicoli presentano batterie appoggiate sul suolo, pneumatici a terra e non solo. Il tour sulla base delle segnalazioni ricevute non parte dalla prima periferia del Comune di Arezzo, ma molto più vicino alle mura della città. Un esempio su tutti il camper segnalato e fotografo nell’area di sosta di via Tarlati. Qui tra pochi giorni arriveranno i camper dei turisti provenienti da più parti d’Italia per la Città del Natale. E proprio qui c’è un campo con le ruote a terra, una vecchia batteria appoggiata sotto la struttura del mezzo con una portiera che presenta segni di effrazione. Tutto questo mentre intono al camper sono cresciuti ciuffi d’erba, segno che il veicolo non si trova qui da qualche giorno e che magari è diventato un rifugio per la notte. Proseguendo il viaggio un’altra segnalazione arriva invece da Viale Amendola, esattamente nei pressi dell’area industriale e del centro commerciale. Qui la foto mostra una utilitaria a cui sono state portate via anche le lettere che componevano il nome del modello sulle lamiere del veicolo. Gomme a terra, i cerchioni che presentano i segni del passare del tempo e una targa che richiama la Gran Bretagna. Un segno poi confermato dal fatto che il volante si trova sulla destra all’interno dell’abitacolo. Il tour prosegue e passa tra Pescaiola e Mediana. Anche qui un’area solitamente utilizzata dai camper vede la sosta più che prolungata in uno stallo "bianco" e pubblico una utilitaria con gomme a terra e all’esterno i segni del passaggio del tempo come ad esempio una serie di erbacce cresciute attorno al veicolo, a tal punto da arrivare alla targa posteriore.

In zona Giotto, a due passi da via Ristoro dove due veicoli - uno privo di tergicristalli, un altro dello specchietto - sono stati avvolti in parte da piante ed erbacce. Ma la legge cosa dice al riguardo? Tecnicamente in uno spazio destinato alla sosta libera tutti possono lasciare il proprio mezzo purchè dotato di targa, ruote (funzionanti e integre), volante, e di tutto ciò che può essere necessario per la guida. Il fatto che non venga mai spostata dal proprietario non ne fa un oggetto sottoposto alla rimozione forzata.

Quindi per cittadini che si sono lamentati di questi mezzi lasciati all’incuria niente da fare? Non proprio. L’assicurazione è un requisito fondamentale per circolare, senza scatta la sanzione. Già perchè un mezzo assicurazione può sostare solo ed esclusivamente all’interno di un’area privata (garage o box) e non all’esterno, in un parcheggio pubblico. Di fatto solo con questo appiglio oltre alle condizioni esterne del veicolo (assenza di targa, ruote) si può arrivare ad un sanzione ed eventualmente alla rimozione.

Matteo Marzotti